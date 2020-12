Cantora Maiara ganha buquê com 732 rosas de Fernando Zor no Natal · .

A cantora Maiara, dupla de Maraisa, ganhou um presente de Natal inusitado do namorado, Fernando Zor, na madrugada desta sexta-feira (25). O sertanejo, parceiro musical de Sorocaba, comprou um buquê de flores gigante, com 732 rosas vermelhas. Ela mostrou o mimo aos seguidores do Instagram.

O casal está há dois anos em um relacionamento iôiô. A sertaneja revelou que a história deles começou bem perto do Natal e, por isso, essa data também é tão especial para eles. “Meu Natal há dois anos tem um sentido especial! Meu presente de Deus é você. Te amo! Feliz Natal!”, escreveu.

Em um vídeo, ela contou um pouco mais da história dos dois: “Gente, queria dividir com vocês, um momento muito especial. O Natal para mim, além de ser um momento muito especial, que eu brindo com a minha família, que a gente comemora o nascimento do menino Jesus, também foi a época do ano que eu comecei minha história com o Fernando”, disse.

“Foi onde a gente começou a conversar e se conhecer melhor. Foi em um show que a gente fez há dois anos, do dia 23 para o dia 24. E, aí, eu fiquei o Natal inteiro conversando com ele e hoje ele me mandou um buquê lindo, maravilhoso e um cartão muito especial”.

Maiara ainda contou o motivo do buquê ser tão grande e leu a cartinha para os seguidores. “Ele falou assim: ‘Nesse buquê tem 732 rosas e essa foi a forma que eu encontrei para falar que nesses dois anos eu não deixei de pensar em você nenhum só dia. Te amo'”.

Fernando, por sua vez, comentou com um post na publicação feita pela amada: “732 dias pensando em você, meu amor! Você mudou a minha vida, obrigado por me fazer tão feliz! Eu te amo, te amo, te amo”.

Recentemente, Fernando Zor contou no programa Encontro com Fátima Bernardes que planeja se casar com a cantora.

