Capital Humano – Inovação e Lucratividade

A importância da Gestão do Capital Humano

As pessoas vistas como capital humano geram lucratividade aos negócios. No entanto, o fator humano possui necessidades que devem ser consideradas na gestão.

Gerenciar as pessoas exige que as necessidades humanas sejam consideradas, por isso as pessoas fazem parte do capital de uma empresa, gerando valor econômico.

O melhor das pessoas e a retenção de talentos

Uma boa gestão de capital de humano extrai o melhor das pessoas, considerando sua experiência, habilidades, conhecimentos, inovação e criatividade.

Sendo assim, uma gestão do capital humano engloba as habilidades e competências de cada um, bem como desenvolve as pessoas. Ao passo que a empresa investe em novos processos e investe em retenção de talentos.

Planos estratégicos e alinhamentos de perfis

A gestão das pessoas como capital considera fatores como a habilidade e a competência para que as pessoas sejam estimuladas a encarar desafios.

Dentro de uma gestão do capital humano é fundamental que haja a valorização das pessoas, de modo que a empresa crie planos para trabalhar os pontos a melhorar de seus funcionários.

Motivação, produtividade e lucratividade

Nesse quesito, as empresas podem realizar alinhamentos de perfis para que alinhe a gestão e as equipes, aumentando fatores intangíveis como a motivação.

Pessoas motivadas melhoram a produtividade, uma vez que naturalmente atuam de forma mais objetiva. Dessa forma, geram lucratividade para a empresa.

Certamente as pessoas vistas como recursos são as peças mais fundamentais de um processo intangível que faz o mercado funcionar, se inovando, reinventando e gerando novas diretrizes para os negócios.