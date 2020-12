O casamento de Fred (Luigi Baricelli) chegará ao fim em Laços de Família. Cheio de malas, ele irá para a casa da mãe e assumirá que abandonou Clara (Regiane Alves). Helena (Vera Fischer) ficará tensa, pois sabe que o filho está apaixonado pela ex-namorada sem saber que ela se prostituiu. “Capitu é um sonho”, admitirá o mauricinho.

Na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Helena estará com Capitu (Giovanna Antonelli) em uma conversa intima quando Fred chegar ao apartamento da loira cheio de malas. A esteticista correrá até a porta. “Meu filho, o que foi que aconteceu?”, perguntará a profissional de beleza.

“Eu resolvi passar um tempo aqui na sua casa”, revelará o mocinho. Fred entrará no apartamento da mãe e verá Capitu. Eles trocarão olhares ao se cumprimentarem. A loira questionará sobre ele e Clara, e o rapaz explicará o que aconteceu. “É, mãe, não tá dando mais. Eu resolvi dar um tempo antes que a situação piore”, soltará o herdeiro da protagonista.

Preocupada, a esteticista questionará sobre a neta. Capitu verá que é assunto de família e dirá que vai deixá-los a sós. Após um abraço carinhoso que receberá da mãe, Fred irá até seu quarto seguido por ela. “O que você pretende fazer agora, filho?”, questionará Helena.

“A única coisa que eu sei é que não dá pra morar mais na mesma casa com ela. Preferi sair antes que a situação piorasse”, continuará o irmão de Camila (Carolina Dieckmann). Fred contará como estava a situação em sua casa. “A Clara está descontrolada, mãe. Agora deu para jogar tudo no chão, quebrar… Sabe, eu não tive outra saída”, revelará.

Luigi Baricelli em cena como Fred

“Olha bem pra mim, filho. Diz que essa decisão não teve nada a ver com a Capitu”, pedirá Helena. “Claro que não, mãe. Você sabe muito bem como está meu casamento, como a Clara é”, afirmará o homem.

Helena o lembrará de que ele contou que estava gostando da garota de programa. “A Capitu é um sonho, uma paixão antiga. Mãe, eu juro. Se a minha relação com a Clara tivesse legal, a Capitu ia continuar sendo apenas a minha antiga namorada. Só isso. A Capitu não tem nada a ver com o fim do meu casamento”, vai assegurar Fred.

A mãe segurará na mão do filho e o acalmará. “Eu tô do teu lado, meu filho. Você sabe que pode contar comigo. Agora não posso deixar de te dizer que você tem que pensar bem no que vai fazer, nas decisões que você vai tomar. Porque você tem, principalmente, uma filha, e os filhos são pra sempre. Meu querido faz o que teu coração mandar. Mas faz da maneira certa, tá?” aconselhará a senhora.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!