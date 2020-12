Capitu é vítima de aliança maldita entre ‘boys lixo’; entenda · .

O curto período de paz na vida de Capitu (Giovanna Antonelli) chegará ao fim por conta de uma aliança maldita entre os “boys lixo” com os quais ela se envolveu em Laços de Família. Obcecado pela garota de programa, Orlando (Henri Pagnoncelli) se aliará a Maurinho (Luiz Nicolau) para tentar atrair a morena. Ele transformará a vida dela em um inferno na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Orlando não consegue tirar Capitu da cabeça e continuará disposto a conquistar a prostituta a qualquer custo. Para conseguir alcançar seu objetivo, ele contará com a ajuda de Simone (Vanessa Machado), que armará um encontro entre o empresário e o ex-namorado da amiga.

“Maurinho, o Orlando te chamou para conversar aqui sobre a Capitu”, informará a “amiga da onça”. “Bom, a Simone me disse que você já sabe que a Capitu é garota de programa”, começará o cliente agressor. Maurinho questionará Simone sobre a informação, e ela dirá que tudo bem, que Orlando é “barra limpa”.

“Pensei que você fosse mais fiel a tua amiga”, constatará o malandro. “Cê segura a tua onda, tá? Eu sei o que eu tô fazendo. E o que eu tô fazendo é pro bem da Capitu”, justificará a morena. “O fato, meu amigo, é que todos sabemos o que a Capitu faz pra ganhar a vida. E foi assim que eu a conheci. Me tornei cliente fixo e me apaixonei perdidamente”, confessará Orlando.

Maurinho achará graça e dirá que o homem caiu em uma roubada. O cliente de Capitu dirá que ele sabe o gênio que a jovem tem, e Simone acrescentará que o empresário já fez de tudo para conquistar a mãe de Bruninho (Natã e Andrey Beltrão), inclusive torná-la sua mulher.

Luiz Nicolau (de costas) e Henri Pagnoncelli em cena

“Eu sou um empresário bem-sucedido e posso dar para Capitu uma vida que ela não conhece. Todo o conforto do mundo para ela e para o filho. Você deve saber que muitas garotas como ela se dão bem. Muitas mudam de vida, moram no estrangeiro. Levam uma vida de princesa. O problema é que a Capitu não quer a minha ajuda. Não aceita o que eu sinto por ela. Não me quer nem mais como cliente”, explicará o personagem de Henri Pagnoncelli.

“É, meu cumpadi, Capitu é dura na queda. Agora, eu só não tô sacando uma coisa. Onde vocês estão querendo chegar? Aonde eu entro nessa história?”, perguntará Maurinho.

Dinheiro fácil

“Você vai me ajudar a conquistar a Capitu”, revelará Orlando. Ele pedirá que o mau-caráter pressione a moça de uma maneira que ela não tenha saída, que ela tenha que pedir ajuda a ele.

“Você tem que encostar ela na parede. Pedir dinheiro, muito dinheiro. Ameaçar tirar a guarda do Bruninho”, orientará o homem rico. “Saquei, e o que eu ganho com isso?”, questionará o interesseiro.

Orlando oferecerá R$ 2 mil para começar e, se Capitu procurá-lo, Maurinho levará mais R$ 15 mil. “E então, estamos entendidos?”, irá querer saber o empresário. “Deixa comigo, patrão. Sei direitinho como fazer essa parada. Vou começar a agir agora mesmo”, afirmará Maurinho.

Logo em seguida, ele voltará a atormentar a mãe de seu filho na novela escrita por Manoel Carlos. Mais uma vez o malandro exigirá dinheiro para não revelar o segredo dela para todo mundo.

