Capitu faz operação ficha limpa para cliente virar namoro tóxico · .

Capitu (Giovanna Antonelli) fará uma operação ficha limpa para transformar um cliente agressor em namorado tóxico em Laços de Família. A moça tentará convencer o pai de que terminou o relacionamento, pois terá descoberto que o homem era casado. Inconformado com o fim, Orlando (Henri Pagnoncelli) fará um escândalo na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Já em casa, após a festa no haras, Capitu irá colocar o filho para dormir. Paschoal (Leonardo Villar) entrará no quarto para desejar boa-noite ao neto. A moça aproveitará para tentar fazer o pai entender o tipo de envolvimento que ela teve com Orlando, já que o homem terá causado um mal-estar na festa.

“Pai, aquele sujeito que estava na festa com a mulher, sabe? Naquele dia que o senhor me viu na rua com ele, eu tinha acabado de descobrir que ele era casado e tinha terminado tudo. Por isso que ele aprontou aquele escândalo todo, aquela cena”, justificará Capitu.

Paschoal perguntará se ela não sabia que ele era casado, e ela mentirá, ao falar que só desconfiava. “Todas as vezes que eu perguntava, ele dizia que não. Mas quando eu descobri, pai, botei um ponto-final na nossa história. Só que ele bebe e fica agressivo”, explicará ela.

“É, com tanto rapaz jovem, solteiro, como é que você vai se envolver com um sujeito daqueles?”, perguntará o personagem de Leonardo Villar (1923-2020). “Poxa, pai, essas coisas acontecem. Olha, quando nos conhecemos ele foi gentil, ele me conquistou”, tentará justificar Capitu.

“É, ele tem muito dinheiro, não é? Mas entre você e ele não existe mais nada?”, vai querer saber o senhor. Capitu sentenciará que não, que não tem mais nada com Orlando e que tudo acabou.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!