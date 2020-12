Capitu volta para a cama de espancador em ‘programa funeral’ · .

Após sofrer uma nova chantagem, Capitu (Giovanna Antonelli) será obrigada a voltar para a cama do cliente espancador. O programa de sexo mais parecerá um funeral em Laços de Família. Ao ser pressionada a dar R$ 10 mil para o pai de seu filho, a prostituta vai topar transar com Orlando (Henri Pagnoncelli) para tirar o malandro do seu pé na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Maurinho (Luiz Nicolau), além de lhe pedir dinheiro à mãe de eu filho, ainda dará uma surra em Fred (Luigi Baricelli) para amedrontar a ex. Ela pedirá para conversar com o empresário, e o encontro será no escritório de Fernando (Lionel Fischer), seu cafetão.

Como se tivesse indo para um velório, Capitu chegará lá toda de preto, com uma expressão de desgosto. “Tô aqui porque você disse que queria falar comigo. Quando recebi teu recado, abandonei uma reunião de negócios e vim correndo te atender”, revelará Orlando.

“Mas até agora eu tô aqui, falando sozinho. Como um idiota. Vai falar, ou foi só para gozar da minha cara que você me chamou aqui?”, perguntará o homem violento. Sem saída, ela revelará o motivo de tê-lo chamado. “Tô precisando de dinheiro. O pai do meu filho tá no meu pé. Me chantageando, me ameaçando. Não me deixa em paz”, contará a garota de programa

“Qual o nome desse filho da mãe? Que eu mando capar ele!”, dirá o milionário, cínico. “Não quero briga, Orlando. Eu só quero paz. Preciso de R$ 10 mil para dar pra ele”, revelará a morena.

Ao constatar que seu plano deu certo, já que a chantagem de Maurinho foi orquestrada por ele para atrair a garota de programa para a sua cama, Orlando concordará em dar a quantia.

“Tá, tudo bem. Agora o seguinte, chantagista não para de pedir enquanto você tiver dando o que ele pede. Vai por mim que eu conheço essa raça de gente. Não tem que dar nada! Tem que eliminar o cara”, aconselhará o empresário.

Cama de espinhos

“Mas eu não quero que ele morra. Só que me deixe em paz, só isso”, responderá personagem de Giovanna Antonelli, aflita. “Eu te dou o dinheiro, hoje à noite”, afirmará o estrategista, deixando claro que a boa ação também tem um preço a ser pago por ela.

Toda arrumada, com um vestido colado no corpo e salto alto, ela esperará pelo cliente, que irá buscá-la perto de sua asa. Com a chegada de Orlando, Capitu tentará disfarçar seu descontentamento e forçará um sorriso.

No motel, enquanto estiver deitada sendo acariciada seminua, a personagem de Giovanna Antonelli manterá o olhar longe. Ao se virar, o homem começará a colocar pequenos maços de dinheiro em seu corpo.

“Taí o dinheiro, mas não dá para ele, não. Pede mais um tempo se ele ligar ou aparecer. Uns três dias. É um tempo que eu preciso para levantar a ficha desse pilantra. Tem um detetive que tá cuidando disso pra mim. Pronto, tá aí. Promessa é dívida, o dinheiro é teu, guarda”, falará o mau-caráter ao bancar o bonzinho. Ela agradecerá e o beijará a contragosto.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!