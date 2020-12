Carlinhos Maia chama Felipe Neto de ‘hipócrita’ por abandonar isolamento · .

Carlinhos Maia não perdeu a chance de alfinetar Felipe Neto após o youtuber ser flagrado em uma partida de futebol. O humorista criticou o fato do influenciador pedir para que as pessoas fiquem em casa enquanto sai para se divertir. “Sendo pego na própria hipocrisia”, comentou ele em um post no Instagram.

O instagramer aproveitou o momento para assumir, de forma breve, que foi irresponsável ao promover uma festa em plena pandemia. “Antes de mais nada: não quero justificar erro nenhum. Continuo errado pela aglomeração”, admitiu ele após ser alvo de muitas críticas nas redes sociais.

Em seguida, ele continuou questionando o comportamento de Felipe Neto, com quem teve uma briga virtual na última semana. “Confesso que estou feliz em ver esse cara sendo pego na própria hipocrisia. Espalhador de fake news, inclusive dos 47 funcionários que ele nem teve a hombridade de desmentir”, reclamou.

Carlinhos Maia alfineta Felipe Neto

A notícia à qual Carlinhos se refere veio à tona por meio do jornalista Erlan Bastos, que noticiou que mais de 40 pessoas que trabalharam no evento Natal da Vila tinham sido infectadas pela Covid-19.

Por fim, o humorista completou a alfinetada: “Posso cometer erros, mas o mau-caratismo de apontar o dedo pro outro quando meu telhado é de vidro, esse não! Interrompe aí.”

Após ser flagrado no jogo de futebol, Felipe Neto usou o Twitter para se pronunciar sobre a situação. “Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo”, escreveu ele em sua conta na rede social.

Carlinhos não perdeu tempo e comentou sobre o pedido de desculpas do youtuber. “Oxe! E tu erra alma sebosa?”, alfinetou.

Confira as publicações a seguir:

Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ngm e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo.

— Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 29, 2020

Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qlq risco caso eu tenha pego alguma coisa, o q é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamo em frente.

— Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 29, 2020