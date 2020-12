Carlos Nascimento é dispensado, e SBT acaba com ‘grifes’ no Jornalismo · .

Carlos Nascimento não teve o seu contrato renovado pelo SBT e deixa a emissora após 14 anos. Afastado da bancada do SBT Brasil desde abril por pertencer ao grupo de risco da Covid-19, o jornalista de 65 anos era o último dos âncoras veteranos da emissora de Silvio Santos, que já havia dispensado outras duas “grifes” em 2020: Roberto Cabrini e Rachel Sheherazade.

A informação sobre a não renovação do comunicador foi antecipada pelo colunista Mauricio Stycer, do UOL, e confirmada pelo SBT ao .. A assessoria da emissora comunicou que a decisão foi tomada em comum acordo.

Nascimento estava no SBT desde 2006, quando Silvio Santos o tirou da Band. O “patrão” queria dar uma resposta ao crescimento da Record, que começava a investir mais em jornalismo e novelas.

O âncora, que já trabalhou na Globo, Record e Cultura, comandou no SBT programas como o Jornal do SBT, SBT São Paulo e até um de Entretenimento, O Maior Brasileiro de Todos os Tempos (2012).

Nos últimos anos, dividiu a bancada do SBT Brasil com Rachel Sheherazade, mandada embora em setembro. Com a saída do ex-Globo, o Jornalismo do SBT perdeu o seu último âncora veterano. Agora, o telejornal do horário nobre é comandado por Marcelo Torres e Márcia Dantas.

Em 2020, a emissora paralisou novelas, acabou com atrações e fez uma série de demissões em diferentes setores. Nesses anos de SBT, Nascimento descobriu um câncer no intestino em 2013 e recebeu apoio da rede durante o tratamento. Chegou até a renovar contrato quando estava afastado para realizar o tratamento.