Carlos Vinícius ‘faz a pose’, Lo Celso completa, Tottenham vence o Royal Antuérpia e avança em primeiro no grupo J

Nesta quinta-feira (10), o Tottenham fez seu dever de casa e avançou em primeiro no grupo J da Europa League. Em Londres, os Spurs venceram o Royal Antuérpia por 2 a 0, com gols de Carlos Vinícius e Lo Celso, e passaram os rivais na tabela da fase de grupos.

Os gols saíram apenas na etapa final. O primeiro, aos 12 minutos, foi de Carlos Vinícius, que aproveitou rebote após cobrança de falta e abriu o placar no Novo White Hart Lane.

Este foi o terceiro gol do atacante brasileiro na competição, que mais uma vez ‘fez a pose’ durante a comemoração.

Já aos 25 minutos, Lo Celso, que teve grande atuação, também deixou o seu. O gol saiu após contra-ataque dos ingleses, que terminou com assistência de Harry Kane para o meia argentino.

Com o resultado, o Tottenham foi a 13 pontos e assumiu a liderança do grupo J, que teve o Royal Antwerp na seguda colocação, com 12.

Tottenham 2 x 0 Royal Antuérpia

GOLS: Carlos Vinícius e Lo Celso (TOT)

TOTTENHAM: Hart; Tanganga, Davinso Sánchez e Ben Davies; Doherty, Winks, Lo Celso e Reguilón; Bale, Lucas Moura e Carlos Vinícius. Técnico: José Mourinho

ROYAL ANTUÉRPIA: Beiranvand; Buta, Seck, Gelin, Batubinsika e Jordan Lukaku; Benson, Haroun, Hongla e Refaelov; Benavente. Técnico: Ivan Leko.

Classificação

– Tottenham: 1º lugar, com 13 pontos

– Royal Antuérpia: 2º lugar, com 12 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo por seus respectivos campeonatos nacionais no domingo.

Domingo, 13/12, 11h15*, Crystal Palace x Tottenham – Premier League

Domingo, 13/12, 9h30*, Royal Antuérpia x Club Brugge – Campeonato Belga

*horário de Brasília