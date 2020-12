Carmela paga o pato por expor Tancinha ao ridículo; descubra como · .

Carmela (Chandelly Braz) vai pagar por colocar Tancinha (Mariana Ximenes) como protagonista de um show de horror no dia de seu casamento. Francesca (Marisa Orth) será a primeira a detonar a filha em Haja Coração. A ambiciosa ainda vai apanhar da irmã alguns dias depois na novela das sete da Globo.

Quando a feirante descobrir que a mau-caráter fez questão de exibir o suposto vídeo da traição de Apolo (Malvino Salvador) para seus convidados, ela socará a cara da sem-vergonha. Na trama, o caminhoneiro terá sido dopado e colocado seminu na cama com uma mulher.

As imagens serão enviadas para Adônis (José Loreto). Tudo para que Carmela, que tem um caso com o rapaz, cumpra com a sua parte no plano nojento de Beto (João Baldasserini) para impedir o casamento de Tancinha. Resultado: o noivo não chegará a tempo para seu casório, e Tancinha verá o vídeo da suposta traição juntamente com os convidados do enlace.

“O que você fez com sua irmã não tem perdão”, esbravejará a matriarca dos Di Marino. “Quem não tem perdão é o Apolo. Foi ele que fez a cachorrada. Em vez de ficar brava com ele, mas, não, colocam a culpa em mim. Eu salvei a Tancinha de uma roubada. Deviam me agradecer”, justificará a malvada.

Francesca vai querer saber porque a filha não contou para família em vez de expor a noiva ao ridículo. “Pra quê? Para todo mundo acreditar que o Apolo não foi no casamento porque a Tancinha beijou o Beto. Queria que ele saísse de machão ferido? Fiz de propósito, sim, para todo mundo saber que ele é um canalha sem-vergonha”, soltará a irmã do mal.

A personagem de Marisa Orth vai sacudir a filha agressivamente, pegando-a pelos braços e a jogará longe após falar que não acredita nela. “Não acredito, você não fez isso pela Tancinha, você queria ver ela sofrer, ver ela humilhada. Me fala porque você tem tanta raiva dos seus irmãos?”, esbravejará a senhora, revoltada com a “fruta podre” de sua família.

Marisa Orth na cena que Francesca briga com filha

Resumo dos capítulos

Segunda, 28/12 (Capítulo 67)

Bruna finge para Giovanni que irá ajudá-lo no Grand Bazzar. Beto confessa a Henrique que armará para que Tancinha flagre Apolo com outra mulher no dia do casamento. Rebeca devolve o presente de Aparício. Camila diz a Lucrécia que teme que a Camila do passado retorne. Apolo aceita o serviço de transporte fora do Estado, sem saber que foi forjado por Beto.

Leozinho não consegue atentar contra Fedora. Rodrigo arruma uma sala da Peripécia para ter aula de dança com Francesca. Apolo e Tamara discutem na pista de corrida. Camila se surpreende ao saber que Giovanni trabalhará no Grand Bazzar. Henrique vai ao jantar para conhecer os filhos de Penélope e se surpreende ao perceber que Beto é um deles.

Terça, 29/12 (Capítulo 68)

Henrique decide não jantar com Penélope ao descobrir que ela é mãe de Beto e Tamara. Bruna diz a Camila que Giovanni se aproximou dela para se vingar. Rodrigo e Francesca se beijam. Tancinha avisa a Beto que se casará com Apolo. Leozinho ajuda Fedora a fugir da clínica e, na fuga, ela entra em uma sala de terapia para viciados em internet.

Giovanni não acredita na amizade que Aparício diz ter tido por seu pai. Henrique tenta convencer Beto a desistir de Tancinha. Cris pergunta a Felipe se ele está interessado em Shirlei. Henrique se disfarça de entregador de pizza para falar com Penélope. Tonho avisa a Beto que sabotou o suco de Apolo. Beto hesita em seguir com o plano de armar para Apolo e Tancinha.

Quarta, 30/12 (Capítulo 69)

Apolo adormece, e o plano de Beto é colocado em prática. Dinalda e Leonora perdem as malas na praia. Henrique pede a Penélope uma chance para reconquistar sua confiança. Aparício sonha que está em uma solitária num manicômio, preso por Teodora. Aparício orienta Agilson a aceitar almoçar na casa de Rebeca.

Cris fica triste com a falta de notícias do ex-namorado, e Carol a consola. Murilo aceita o convite de Carol para ir ao casamento de Tancinha. Nair não consegue falar com Apolo. Tonho manda pelo celular de Apolo as fotos e o vídeo do piloto na cama com outra mulher. Felipe pede um tempo para Jéssica. Carmela ameaça mostrar o vídeo da traição de Apolo para Tancinha.

Quinta, 31/12 (Capítulo 70)

Tancinha demonstra preocupação com a demora de Apolo. Fedora consegue passar pela prova de choque e recebe alta médica. Aparício entrega a Giovanni duas medalhas de Guido como presente de casamento para Tancinha. Beto orienta Carmela a colocar o vídeo de Apolo no lugar do material que seria exibido no casamento.

Jéssica culpa Shirlei pelo rompimento de seu noivado e promete se vingar. Aparício prepara Agilson para o almoço na casa de Rebeca. Leonora bajula Ana Paula Renault para participar da reunião da ex-BBB com Pedro Bial. Rebeca diz a Penélope que precisa conquistar Aparício. Carmela aproveita a chegada de Tancinha ao casamento e exibe o vídeo de Apolo na cama com outra mulher.

Sexta, 1º/1 (Capítulo 71)

Tancinha vê as cenas do vídeo no telão e cai em prantos. Apolo desperta sem saber o que aconteceu. Beto se arrepende do que fez. Nair avisa aos convidados que não haverá mais casamento. Fedora diz à família que não está mais viciada em internet. Agilson se confunde com as orientações de Aparício durante o almoço com Rebeca.

Dinalda ajuda Leonora a invadir a sala de Pedro Bial. Bruna planeja afastar Giovanni do Grand Bazzar e diz a ele que vai ajudá-lo a investigar Aparício. Fedora quebra a TV ao ver Stelinha como uma das madrinhas da paz da ONU. Beto encontra Tancinha vagando pela cidade e a consola. Ao tentar voltar para casa, Apolo passa mal e acaba sofrendo um acidente.

Sábado, 2/1 (Capítulo 72)

Apolo se perde na mata onde sofreu o acidente com o caminhão. Beto fica desolado ao ver Tancinha sofrendo. Fedora avisa a Bruna que presidirá o Grand Bazzar. Rebeca beija Agilson achando que está seduzindo o presidente do Grand Bazzar. Aparício diz a Rebeca que só ele pode fazê-la feliz.

Bruna entrega a Giovanni uma cópia da chave da sala de Aparício, e planeja um flagrante testemunhado por Enéas e Camila. Shirlei aconselha Giovanni a não entrar na sala de Aparício porque o irmão está em condicional. Nair pressente algo ruim com o sumiço de Apolo. Tonho avisa a Beto que Apolo sofreu um acidente. Apolo é picado por uma cobra.

Os capítulos de Haja Coração são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

