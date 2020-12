Carmela ‘se vende’ para Adônis durante noite em motel de luxo · .

Carmela (Chandelly Braz) mostrará que não tem escrúpulos e até “se venderá” pelo luxo proporcionado por Adônis (José Loreto) em Haja Coração. O rapaz levará a megera para passar uma noite quente em um motel caríssimo na novela das sete da Globo. Deslumbrada, a jovem deixará claro que só está com ele por interesse. “Me dá o que eu mereço. Aí você pode me ter pra sempre”, disparará a morena.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir desta sexta (11), a irmã de Tancinha (Mariana Ximenes) aparecerá chocada com os produtos chiques disponíveis no estabelecimento. Ela pegará algumas amostras e as guardará na bolsa para levar para casa.

“Esperei tanto tempo por isso. Nossa, passar uma noite inteira com você”, comemorará o irmão de Apolo (Malvino Salvador). “Até que você se superou agora. Que quarto é esse? Que cama é essa? Que banheira é essa? É muito glamour. Assim eu posso até me apaixonar”, debochará a malvada.

“É isso que eu quero, gata. Eu quero você doida por mim que nem eu sou doido por você”, afirmará o estudante. “Me dá o que eu mereço. Aí você pode me ter pra sempre”, assumirá a jovem.

O rapaz alegará que nem sempre conseguirá bancar um motel de luxo como aquele. “Se vira. Depois que eu provei do bom e do melhor, não vou me contentar com porcaria. Se quiser ficar comigo, vai ser disso aqui pra cima”, dirá a filha de Francesca (Marisa Orth).

Esfregando na cara da irmã

Na sequência, o público verá Carmela em casa conversando com Shirlei (Sabrina Petraglia). A funcionária de Felipe (Marcos Pitombo) perguntará onde a irmã conseguiu os produtos caros. “Nem te conto… Deixa pra lá, você vai ficar triste”, afirmará a vilã.

“Pode falar. Foi o Adônis que te deu de presente?”, questionará a mocinha. “O Adônis me levou num dos maiores hotéis da cidade. Você não tem noção. A cama era enorme, era fofa, eu afundava. Com direito a hidromassagem e tudo. Deixou a gente comer no restaurante do hotel. Acho que ele tá apaixonado por mim de verdade”, se gabará a personagem de Chandelly Braz.

“Mas onde foi que o Adônis arrumou dinheiro pra tanto luxo? Ganhou na loteria?”, estranhará Shirlei. “Você não gostou, né? Sabia, não devia ter contado. Quer saber? Eu acho que eu me enganei com o Adônis. Acho que ele pode se formar, sim. De repente me dá até uma vida boa”, dirá a megera.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

