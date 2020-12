Carmem choca asilo com vida bandida; descubra o que vai pegar · .

O assalto organizado por Carmem (Beth Zalcman) à mansão de Ramiro (Juan Alba) não terminará como o esperado em Amor Sem Igual. Por conta da ganância de Ioná (Malu Falangola), a criminosa será pega pela polícia e terminará os seus dias atrás das grades. A notícia vai cair como uma bomba no lar de idosos da novela da Record.

O asilo serviu como base para a veterana tramar um roubo milionário à propriedade dos Viana. Ela sequer se chama Carmem. Trata-se, na verdade, de Augusta Guimarães –uma estelionatária conhecida por tramar crimes ousados e perigosos em companhia de sua parceira, Olympia (Françoise Forton).

A meliante, inclusive, envolveu boa parte dos funcionários do bordel Mademoiselle para ajudá-la na invasão à casa do pai de Poderosa (Day Mesquita). Com a ajuda de Nino (William Mello), ela conseguirá acessar o sistema de segurança e causar uma pane nos alarmes e câmeras de vigilância.

A personagem de Beth Zalcman se disfarçará como uma das funcionárias da empresa responsável pela proteção patrimonial para se infiltrar no imóvel. Ela e seus capangas ainda espalharão um gás hilariante para tirar os guarda-costas do dono da Brás Esportes da jogada.

Com anos de experiência em bandidagem, Carmem não demorará muito para descobrir o segredo do cofre do empresário interpretado por Juan Alba. Ela então ordenará a todos que deixem o local imediatamente, mas Ioná insistirá em roubar mais objetos de valor nas cenas que serão exibidas nesta quinta-feira (3) no folhetim.

O deslize vai dar tempo suficiente para Ramiro sacar o golpe. Ele chegará à mansão antes da polícia e escapará por um triz de ser baleado pela garota de programa no folhetim de Cristianne Fridman.

Pegos no flagra, Ioná, Carmem e Nino serão presos e gravados por um telejornal local. Alguns moradores da casa de repouso, como Norma (Selma Egrei) e Bento (Castrinho), ficarão horrorizados ao descobrir que a colega de quarto é uma das criminosas mais procuradas do Brasil.

