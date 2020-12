Carregador sem fio pode estragar o celular?

O carregamento sem fio se popularizou bastante nos últimos anos, presente principalmente em smartphones flagship e gadgets de ponta, como fones de ouvido Bluetooth e smartwatches. O método visa dar mais comodidade para o usuário, funcionando por meio de bases que já são encontradas até em alguns automóveis.

Estudos apontam que a recarga sem fio pode ser prejudicial à vida útil da bateria dos celulares, principalmente se feita de maneira incorreta. Segundo análise da Sociedade Americana de Química (ACS), a tecnologia aumenta a temperatura interna dos dispositivos, o que é prejudicial para baterias do padrão íon lítio, que são as mais utilizadas nos smartphones modernos.

Carregador sem fio da Multilaser.Fonte: Magazine Luiza/Divulgação

Aquecimento prejudicial

Um estudo da Universidade de Warwick (Inglaterra) também indicou que o carregamento sem fio pode degradar a bateria pela temperatura elevada, já que produz mais calor durante a recarga, principalmente quando os dispositivos não estão posicionados adequadamente sobre as bases de carregamento, o que é importante para o alinhamento entre as bobinas de carregamento e recepção.

Além disso, pesquisas indicaram que, ao utilizar capinhas durante o processo, um maior tempo para o carregamento é exigido, o que faz com que o aparelho esquente ainda mais e comprometa a vida útil da bateria. As fabricantes garantem que não deve haver prejuízo aos dispositivos, desde que sejam utilizados equipamentos originais.

Vale destacar que, apesar de a tecnologia oferecer um protocolo de funcionamento e segurança, as bobinas e as especificações de cada carregador podem apresentar variação de funcionamento de acordo com o aparelho utilizado.

Como preservar a bateria?

O carregamento sem fio exige que o dispositivo seja compatível com a tecnologia. No caso do uso de case, é necessário verificar se há o carregamento por indução; entretanto, a carga por meio de cabo ainda apresenta mais segurança e velocidade.

Se você não abre mão do carregamento sem fio ou planeja comprar um carregador desse tipo, procure alinhar o dispositivo à base, evite o uso de capinhas durante o processo, não utilize o celular durante a recarga e evite instalar a base em locais muito quentes. Esses cuidados podem deixar o processo mais eficiente e o seu celular mais protegido.