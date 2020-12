Carro autônomo da Amazon é visto nas ruas dias antes de anúncio

O carro autônomo da Zoox, companhia que pertence ao conglomerado da Amazon, foi visto em público pela primeira vez neste final de semana.

Fotos que circularam em redes sociais mostram o veículo na frente do hotel Fairmont, na cidade norte-americana de San Francisco, junto a uma equipe de filmagem. É provável que o momento era de gravação do material de divulgação do modelo, que será oficialmente revelado no dia 14 de dezembro deste ano.

Até o momento, o visual do modelo era mantido em segredo — o que fazia todo o sentido, já que ele de fato diferente bastante da aparência dos automóveis recentes com sistemas de pilotagem automática. Outra imagem foi postada no Reddit pelo usuário Lakailb87.

Mais um ângulo do novo carro da Zoox.Fonte: Reddit

A empresa de Jeff Bezos oficializou a aquisição da Zoox em junho de 2020 por US$ 1 bilhão, entrando oficialmente na já populosa corrida pelo desenvolvimento de um veículo autônomo. Por enquanto, entretanto, ela opera de forma totalmente independente e sem integração com outros setores da gigante.