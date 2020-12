Cartola do Atlético-MG lembra ‘dia inesquecível’ com queda do Cruzeiro há um ano: ‘Arrotavam soberba’

O vice-presidente do Atlético-MG, Lásaro Cândido da Cunha, aproveitou que o rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro completou um ano, nesta terça-feira (08/12), para tirar um sarro do maior rival.

O time celeste caiu após ser derrotado pelo Palmeiras por 2 a 0, no Mineirão, pela 38ª rodada, com gols marcados por Zé Rafael e Dudu, que foi revelado pelo próprio clube mineiro.

“A muitos amigos atleticanos eu relatava que aquilo iria resultar em tragédia (para aqueles torcedores que arrotavam soberba e festejavam fazendo 6×1 com Fred, Mito e cia…). Demorou menos do que insistentemente falava, mas o tombo final veio com a evacuação do estádio. Dia inesquecível!”, disse Lásaro.

A partida ficou marcada pelos protestos de alguns torcedores celestes que depredaram o estádio arremessando cadeiras e bombas. A Polícia Militar interveio com tiros de bala de borracha e uso de gás de pimenta.

Imerso em problemas financeiros e políticos, o Cruzeiro luta para voltar à elite do Brasileirão. A equipe é a 11ª colocada na Série B, com 34 pontos.