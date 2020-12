Casais de A Fazenda 12 desbancam Biel e furam a fila na agenda de Rodrigo Faro · .

Os casais de A Fazenda 12 furaram a fila na agenda de Rodrigo Faro. Lucas Selfie, Raissa Barbosa, Mariano e Jakelyne desbancaram Biel e passaram na frente de seu plano de relançamento da carreira que acontecerá no Hora do Faro. O especial com o cantor iria passar no próximo domingo (27), mas Selfie avisou que houve uma mudança de planos.

“Notícia para vocês: Está tão ‘daora’ o programa, que vai ser esse domingo”, escreveu o ex-Pânico, no Twitter. No entanto, Faro já havia avisado que no dia 27 seria exibido o programa com Biel. Tanto que na edição que foi ao ar domingo (20), o apresentador até tentou convidar Jojo Todynho para participar ao fazer o anúncio, mas a nova milionária recusou.

Nas redes sociais, o apresentador foi criticado por tentar “forçar” uma amizade entre Biel e Jojo Todynho, e tanto os fãs da campeã, quanto os fãs do vice-campeão, comemoraram a recusa da funkeira em fazer parte do relançamento do colega de confinamento.

No mesmo dia, Rodrigo anunciou também que no primeiro domingo do ano, 3 de janeiro, seria exibido outro programa com integrantes de A Fazenda 12, em que o casal Malyne enfrentaria o casal Selfissa em um jogo de perguntas e respostas.

A gravação do programa de Biel aconteceu no sábado (19), um dia depois da gravação com todos os ex-peões. “Hoje é dia de gravar um Hora do Faro especialíssimo”, escreveu o cantor, em seu Twitter. Já a gravação com os casais, aconteceu segunda-feira (21), após o anúncio de Faro sobre o especial com o funkeiro no dia 27.

Biel e Tays Reis, que formaram o terceiro par romântico do reality rural, não foram anunciados como participantes do programa especial de casais, assim como não participaram da gravação com Mariano, Jakelyne, Selfie e Raissa.

O . entrou em contato com a Record, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

Confira:

noticia pra vcs: ta dao daora o programa que VAI SER ESSE DOMINGO JÁ! ❤️

— Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 22, 2020

eu e Dona Florinda tamo prontos! pic.twitter.com/3s9KRIwEEg

— Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 21, 2020