Casares anuncia contenção de gastos até sua posse e celebra vitória do São Paulo contra o Galo

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente eleito do São Paulo, Julio Casares, revelou decisões tomadas pelo grupo de transição, em reunião realizada na quarta-feira.

De acordo com o novo mandatário, o clube vai adotar uma medida de contenção de gastos até sua posse.

“Ontem, no dia 16, tivemos um dia produtivo. Implantamos um comitê de transição, e dentro das decisões mais importantes, decidimos suspender qualquer tipo de pagamento até a nossa posse, não autorizar nenhum tipo de obra, por mais simples que seja, para iniciar neste período. Também estamos fazendo uma radiografia para redução drástica das despesas. Foi uma reunião importante, quero cumprimentar a administração pelo alto nível da transição que vem acontecendo até agora”, afirmou.

Ética e Transparência! Ações de ontem (16.12) do grupo de transição! ⁦@juntospelo_SPFC⁩ pic.twitter.com/Ev4InMto9r — Julio Casares (@juliocasares_SP) December 17, 2020

Além de abordar a situação financeira do Tricolor, Julio Casares celebrou a vitória em cima do Atlético-MG, jogo que acompanhou no Morumbi.

“Eu estive lá pela primeira vez como presidente eleito do São Paulo, vendo uma atuação maravilhosa de Fernando Diniz, sua comissão técnica e nosso elenco. Foi uma noite inesquecível”, completou.

A posse de Julio Casares ocorre em janeiro de 2021. Devido à alteração no calendário com a pandemia do novo coronavírus, a temporada atual ainda estará em andamento, sendo disputadas as fases mais decisivas das competições.