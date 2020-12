Casares ‘convoca’ Muricy e promete respaldo a Fernando Diniz em primeiro discurso após eleição

Julio Casares discursou neste sábado (12) pela primeira vez como presidente do São Paulo. Eleito para o mandato que começa em 1º de janeiro, o advogado e publicitário praticamente anunciou a volta de Muricy Ramalho ao clube e prometeu respaldo a Fernando Diniz.

Muricy deixou o cargo de comentarista da TV Globo no início da semana para trabalhar no clube onde começou como jogador e como treinador. Ele está a detalhes de assumir o cargo de coordenador de futebol, vago na teoria desde a saída de Ricardo Rocha, em 2018.

“Meu primeiro ponto que eu falei após vencer é ligar para o Muricy Ramalho. Vou ter que descer daqui a pouco e ligar para dizer: ‘Estamos prontos para te receber'”, falou Casares, que vê em Muricy um aliado para fortalecer o atual treinador tricolor.

“Vamos fazer um futebol forte e fortalecer cada vez mais o Fernando Diniz, um técnico competente, com filosofia de jogo, com convicções. O São Paulo vai avançar na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e em todos os títulos”, disse o sucessor de Leco.

Julio Casares posa com Olten Ayres de Abreu Junior, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo Rubens Chiri / saopaulofc.net

Casares aproveitou o primeiro discurso, ainda no salão nobre do Morumbi, para prometer uma reformulação no São Paulo. O cartola, que já participa da vida política do clube desde o início dos anos 2000, terá até o fim de 2023 para implantar suas ideias.

“Sou mais um dos 20 milhões de torcedores, eu vim da arquibancada, e o São Paulo precisa desse sangue vermelho branco e preto no peito. O São Paulo precisa de uma transformação de conceitos, valores e princípios, e nós faremos. Eu não fui eleito presidente para apenas ter um quadro bonito na parede, quero deixar um legado de governança, meritocracia”.

Como a nova gestão começa apenas no primeiro dia de janeiro, haverá uma equipe de transição do atual governo Leco e de pessoas ligadas a Casares. Resta a dúvida se o executivo de futebol Raí e o gerente Alexandre Pássaro, cujos contratos se encerram agora em dezembro, vão continuar até o fim da temporada, em fevereiro.