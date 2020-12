Casares fala em Muricy para coordenar futebol, comitê para avaliar contratações e promete novo sócio torcedor

Ainda que não deixe transparecer, Julio Casares, 59, é o favorito na eleição deste sábado (12), que elegerá o presidente do São Paulo pelos próximos três anos. Não bastasse o apoio externo que tem recebido, conseguiu uma vantagem interna.

Como no São Paulo são os conselheiros que elegem o presidente, ele teria de presenciar uma inédita reviravolta interna para não ter a maioria dos votos. Há duas semanas os sócios escolheram cem novos conselheiros (dos quais 74 pró Casares) que se unirão aos 151 vitalícios.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Casares pode ser visto como candidato da situação por ter colaborado diretamente com as últimas diretorias por mais de uma década, mas ele se apresentou durante toda a campanha como nome da oposição e não dará continuidade a quase nada da gestão Leco.

Em entrevista para esta série da ESPN Brasil sobre a eleição no São Paulo, prometeu uma reestruturação completa no futebol profissional e na base, o que pode significar a saída de Alexandre Pássaro, atual gerente-executivo, e talvez de Raí, chefe do departamento.

Já o técnico Fernando Diniz, que lidera o Campeonato Brasileiro, está garantido, e Casares admite querer Muricy Ramalho, técnico aposentado em 2016 e que deixou a TV Globo/SporTV no início da semana, no cargo de coordenação do futebol. Ainda assim planeja a criação de um comitê responsável para avaliar especialmente técnica e financeiramente futuras contratações para o São Paulo.

“Nós queremos um título, mas esse título não pode vir a qualquer custo porque uma hora essa conta torna-se inviável. Nós temos exemplos de coirmãos que, em busca de um título, fizeram investimentos absurdos fora do controle e não veio nem título nem o resultado financeiro”, disse.

Julio Casares sorri em fotografia no Morumbi Rubens Chiri / saopaulofc.net

VEJA A ENTREVISTA DE JULIO CASARES

FUTEBOL

Vamos reestruturar o futebol. Queremos uma mentalidade vencedora. Teremos um diretor executivo no futebol profissional, na base e um coordenador mais próximo da comissão técnica. Ao lado desses três pilares nós teremos um Comitê Avançado de Futebol, que não será um órgão deliberativo e sim auxiliar no subsídio de informações. Este Comitê será formado por profissionais de dentro e de fora do futebol, com visão orçamentária, médica e de longevidade do jogador. Nessa dinâmica de avaliação, quando o técnico precisar suprir uma carência no elenco nós precisamos estabelecer se essa carência é para compor elenco (então vamos na base) ou para assumir a titularidade (vamos ao mercado). Se for alguém de fora, vamos olhar também o comportamento para que o contratado chegue dentro de uma cartilha. A palavra é meio antiga, mas dentro de um roteiro de postura faz sentido. O jogador leva a imagem do São Paulo dentro do peito, da alma.

RÁI, PÁSSARO E DINIZ

Se eu anunciar um nome aqui seria muito ruim para os que estão lá. Sempre deixei muito claro que tenho uma vontade muito grande de ver o Muricy na coordenação do futebol. Não falei com ele a respeito. Se ganhar a eleição, vou telefonar ao Muricy e oficializar o convite. É o único nome que eu coloco sem prejuízo aos que estão lá. Sobre os nomes que lá estão requer uma avaliação. É um ano atípico porque a temporada atual invade 2021. Temos de ter muita serenidade. Nós não avaliamos pessoas. Avaliamos performance. É uma análise global, ampla e no decorrer do tempo. Nesse momento, em que o São Paulo tem condições boas nos campeonatos que disputa, é o momento de apoiar, blindar e trazer ao Fernando Diniz toda a tranquilidade.

play 2:17 No sábado (12), os conselheiros do São Paulo vão escolher entre Julio Casares e Roberto Natel o presidente do clube até 2023

ROGÉRIO CENI

A gente sabe que o torcedor ama o Rogério, nós também gostamos muito, mas eu nunca disse que ele será o técnico. Em caso de vacância do cargo, o Rogério será pauta. Vamos imaginar que amanhã o Fernando Diniz receba uma proposta e resolva ir embora. Ao sair, o Rogério estará em pauta, sempre. É um grande profissional. Ele faz um trabalho muito bom, tem uma marca muito forte no São Paulo. Fernando Diniz vem fazendo um trabalho importante para o futuro do São Paulo, que é a promoção dos jovens. Ele vem desenvolvendo muito bem e é isso que precisamos, um técnico que olhe para a base, com paciência e que não desista do jogador.

DANIEL ALVES

Eu conto com o Daniel Alves para liderar esse processo de transição, para liderar como ele está fazendo dentro e fora de campo, como ele já está fazendo com essa garotada. Daniel Alves é uma referência no nosso time. Não tenha dúvida nenhuma que contamos com ele.

FUTEBOL GASTA R$ 12 MILHÕES/MÊS

Essa é a grande missão: equacionar a dívida, os compromissos com credores, manter um time competitivo e manter todas as contas com o equilíbrio patrimonial do São Paulo. Vamos implantar um comitê financeiro para fazer a radiografia dessa dívida. Mais do que isso: mudar o perfil dela a médio e a longo prazo. Eliminar o curtíssimo prazo para que garanta oxigênio financeiro. De outro lado, implantar uma austeridade financeira, uma responsabilidade financeira, cortando custos exagerados e olhando para um elenco que tenha equilíbrio no orçamento. Por isso o Comitê Avançado de Futebol vai ser importante. Não podemos estourar o orçamento.

play 2:30 No sábado (12), os conselheiros do São Paulo vão escolher entre Julio Casares e Roberto Natel o presidente do clube até 2023

DÍVIDA

Gira em torno de R$ 600 milhões. Se tiver um orçamento aprovado para 2021, o déficit vai apresentar algum crescimento. Se era R$ 150 milhões, será de R$ 200 milhões. Vou trabalhar para diminuir o déficit. Talvez eu não consiga. Não existe condição de pagar essa dívida a não ser tratá-la profissionalmente. Realinhar, mudar seu perfil, rediscutir base. Agora se o sucesso do marketing, da credibilidade que vamos readquirir, venha a trazer maior receita, nós vamos atuar para que essa dívida seja diminuída sensivelmente.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÕES

Na minha visão, o que vale é administrar bem o orçamento. Vale lembrar que o São Paulo tem dezenas de atletas emprestados e alguns têm o investimento de parte do salário ainda ligados a nós. Agora, o São Paulo tem sim a perspectiva de ter –sem fazer promessa– grandes atletas, se a oportunidade casar com o orçamento. Nós queremos um título, mas esse título não pode vir a qualquer custo porque uma hora essa conta torna-se inviável. Nós temos exemplos de coirmãos que, em busca de um título, fizeram investimentos absurdos fora do controle e não veio nem título nem o resultado financeiro. O São Paulo tem na história grandes momentos de repatriar os jogadores. O que interessa saber é qual o nível de contribuição esses atletas poderão dar no contexto e se o orçamento permite esse fôlego, junto com o marketing, para fazer uma operação assim.

OUTROS ESPORTES

Todas as modalidades têm ter uma receita em contrapartida. O importante dessa pergunta é que nós vamos separar o futebol do social. Teremos lá um profissional de marketing, de financeiro. Porque lá será apresentado ao mercado as contrapartidas da marca. Há um grande evento por semana no social. O anunciante precisa conhecer esses projetos. Hoje a área social vive do sócio, da contribuição de modalidades e do marketing local, que é incipiente. Eu quero ser o presidente que cuida do futebol, das finanças e da administração. Na área social vou ter abnegados, que vão trabalhar muito fortemente, e eu talvez 10%, 15%. Como o presidente, que representa 20 milhões de torcedores, pode no final do dia se preocupar em implantar uma decisão orçamentária [enquanto] a área social precisa definir se ou muda o aquecedor da sauna ou as luminárias das quadras. Não sou eu que vai decidir isso. Não posso ter meu tempo destinado a essa decisão.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

MORUMBI

Fico à vontade porque criamos o Morumbi Concept Hall que mudou a história do Morumbi. Hoje, temos restaurantes, camarotes, academia de ginástica, fisioterapia, bares, estúdio de shows. Uma realidade fora do dia dos jogos que trouxe receita e família. Isso vai continuar. Eu não seria responsável se eu dissesse que mesmo com a dívida nós vamos fazer uma transformação no estádio. Eu não sou aventureiro e falo o que posso fazer. Será sempre mantido como patrimônio do São Paulo, atualizado e modernizado, quando possível. Agora grandes reformas só se tiver um parceiro na linha de marketing. O Morumbi é uma casa maravilhosa, está entre os maiores do país. Não tem o conceito de arena até porque ele é um patrimônio que remonta 60 anos, mas ele é aconchegante e muito amplo. A amplitude e ele ser um estádio particular, sem dívida, nos propicia a fazer parcerias sem se preocupar com o retorno de investidores. Diferentemente das outras arenas que têm recurso público ou privado e você tem, portanto, onde você é mais um inquilino do que proprietário, você tem de pagar esse investimento. Então, o São Paulo pode fazer um preço entre aspas concorrencial para shows e eventos e levar mais conteúdo e ativação para dentro do estádio.

SÓCIO TORCEDOR

Será totalmente reformatado. É um dos projetos mais ineficazes do São Paulo que conheci nos últimos anos. Ele não tem compromisso com a interatividade, com a tecnologia, com aplicativos, com benefícios. Vamos mudar isso. Vamos trazer interatividade, vamos respeitar o torcedor à distância e uma coisa importante: torcedor adere a campanha para ter beneficio sim, mas ele quer saber do futebol. Ele não quer saber que o dinheiro que ele coloca lá vá para a piscina, vai para a reforma do estádio. O compromisso que eu assumo é que o dinheiro líquido investido no projeto do sócio torcedor do São Paulo nós apresentaremos o balanço para dizer a ele onde foi investido.

play 3:45 No sábado (12), os conselheiros do São Paulo vão escolher entre Julio Casares e Roberto Natel o presidente do clube até 2023

GESTÃO LECO

Eu sempre tenho muito cuidado em não avaliar pessoas. Acho que uma avaliação de um período de gestão deve ser feito com maturidade após uma ampla analise. Geralmente nós que torcemos pelo clube tem aquele envolvimento de protesto quando não ganha campeonatos, quando as coisas vão mal, e tem um momento de extrema euforia quando as coisas vão bem. Nenhum polo é importante. Não vou dizer que foi a pior como também não digo que foi a melhor. Acho que todas trazem algum tipo de marca, algum legado. O que os números deixam claro é que o São Paulo deixou a desejar no âmbito do futebol, no âmbito financeiro.

SE FOR CAMPEÃO, LECO SERÁ RECONHECIDO?

Todos terão mérito do trabalho feito, parcial ou completo. Um dos legados dessa gestão talvez seja a escolha do Diniz e a promoção dos jovens. Não sei se a promoção foi na necessidade ou não, mas deixa a fotografia de um legado esportivo importante. Agora o compromisso que eu tenho, seja qualquer conquista que eu venha a ter, todo mérito é da comissão técnica e dos jogadores.