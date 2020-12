Casares pede permanência de Raí até fevereiro e aguarda resposta

O novo presidente do São Paulo, Julio Casares, fez um covite para Raí permanecer no comando do futebol do clube até fevereiro, quando termina a atual temporada. O chamado ainda não foi respondido pelo dirigente, que deve responder até esta sexta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo ‘GE’ e confirmada pelo LANCE!.

​

Raí foi duramente criticado neste ano, especialmente depois das eliminações no Campeonato Paulista, Libertadores e Sul-Americana. Porém, com o crescimento da equipe, que chegou à liderança do Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil,ele ganhou respaldo e pode permanecer até o fim do ciclo desta temporada.

Casares vem iniciando o seu governo de transição. O novo mandatário assume o clube em janeiro e já anunciou Muricy Ramalho como coordenador de futebol. Muricy, inclusive, afirmou em entrevista que defende a permanência da atual diretoria durante a reta final das competições que o São Paulo disputa.