Casares revela chance de Raí virar embaixador e papéis de Kaká e Zetti no clube

Um dos principais questionamentos sobre a gestão de Julio Casares no São Paulo é a permanência de Raí na diretoria. Nesta quinta, o novo presidente explicou que pretende mantê-lo até o final do Brasileirão, mas revelou que há a possibilidade de o ex-jogador se tornar embaixador do clube.

“Nós fizemos sim um convite nesta semana, e eu disse a ele que queremos contar com ele até o final do Campeonato Brasileiro. Depois ele vai ter um período justo de férias e quem sabe ser o nosso embaixador internacional, pela imagem que tem. Então o convite está feito, acredito que logo vamos formalizar tudo isso, e estou muito feliz”, declarou em entrevista à BandSports.

O mandatário também comentou que Kaká será outro ex-atleta que vai auxiliar o Tricolor. Casares afirmou que o ídolo será membro de um centro de inteligência que será criado, porém ressaltou que “ele ainda está aprendendo” e vai ajudar o time “no tempo certo.

“Quanto ao Kaká, nós vamos ter um grupo de inteligência com pessoas que têm uma visão de futebol. E eu não tenho dúvida que o Kaká vai nos ajudar de forma voluntária. Ele não vai ser remunerado a pedido dele, porque ele ainda está aprendendo. Então contamos com o Kaká sim. No tempo certo, vamos ter outras conversas, mas ele vai nos ajudar muito”, disse.

O presidente ainda revelou que Zetti fará parte de um projeto voltado para o desenvolvimento de uma escola de goleiros para as categorias de base do clube.

Raí antes de jogo entre São Paulo e Ituano, pelo Campeonato Paulista 2019 Gazeta Press

“(O Zetti) é um nome para a gente implantar uma escola de goleiros na base de Cotia. Porque o goleiro é uma posição muito importante, diferente de todas as outras. Tem treinamentos, visão de jogo e postura diferentes, e nada como ter um cara com a experiência do Zetti para passar aos treinadores uma filosofia. O Brasil precisa ter uma escola, e principalmente o São Paulo”, concluiu Casares.