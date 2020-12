Casares vai à Barra Funda e tem primeira conversa com jogadores do São Paulo

Em meio a preparação do São Paulo para a semifinal da Copa do Brasil, o presidente eleito, Julio Casares, esteve no CT da Barra Funda nesta segunda-feira para ter o primeiro diálogo com os jogadores.

Desde o dia 14 de dezembro, o Tricolor passa por um período de transição, com a gestão de Leco enfrentando os momentos finais. O novo mandatário assume o cargo já no início de 2021.

Já no momento da posse de Casares, o São Paulo vai contar com algumas mudanças, como a saída do gerente executivo Alexandre Pássaro e a chegada do coordenador técnico Muricy Ramalho. Raí, que exerce o cargo de diretor executivo de futebol, ficará até fevereiro de 2021, quando está previsto o término da atual temporada.

Enquanto ocorrem as mudanças nos bastidores, o técnico Fernando Diniz prepara a equipe para a sequência de jogos decisivos nas próximas semanas, com o Tricolor brigando pelos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.