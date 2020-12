Casemiro fala grosso no Real Madrid, diz que ‘jogadores não são máquinas’ e admite chance de acabar na Europa League

O Real Madrid decide o seu futuro na Champions League nesta quarta-feira, quando recebe o Borussia Monchengladbach pela última rodada da fase de grupos. Os espanhóis irão entrar em campo na terceira posição e se classificam como uma vitória. Em caso de empate, precisam que a Inter de Milão vença o Shakhtar Donetsk.

“Não pensamos em outra coisa, porque só queremos ganhar. Vamos ir à morte e sabemos que se ganhamos estamos dentro”, afirmou Casemiro em entrevista coletiva nesta terça, véspera da partida contra o líder da chave.

“Não apenas eu, todo vestiário e todo o ambiente deste clube sentem que é uma final. Encaramos a partida como uma final. Neste clube sabemos que as finais não se jogam, se ganham. Vamos com o coração, com a alma”, disse o brasileiro.

“Não tem que dar voltas. Sabemos que é a partida mais importante do ano. Não pensamos em outra coisa. Claro que há uma equipe rival e que está em primeiro no grupo. Mas valorizamos que tudo depende de nós. Vamos dar tudo.”

O Real Madrid pode terminar em qualquer posição do grupo ao final da rodada. Com isso, respondeu sobre um hipotético cenário. Em caso de eliminação, prefere seguir na Europa League ou ficar de fora da segunda principal competição de clubes do continente?

“Eu quero passar como primeiro. Mas se temos que ficar de fora, eu prefiro ser terceiro e competir. E ganhar a Uefa (Europa League). Mas só pensamos em passar”, declarou o volante, que ainda comentou sobre o rodízio no elenco em meio a uma maratona de jogos nesta temporada.

“Não somos máquinas e eu também tenho que descansar. Fiquei três vezes no banco, é normal. Todos precisamos de descanso, o mister deixou claro que conta com todos”, afirmou o meio-campista.