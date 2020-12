Casemiro faz gol de centroavante, Real Madrid vence o Granada e encosta no Atlético de Madrid

O Real Madrid venceu o Granada por 2 a 0, nesta quarta-feira (23), pela 15ª rodada da LaLiga. Casemiro, como um autêntico camisa 9, fez, de cabeça, enquanto Benzema, no último lance, ampliou.

Em campo, a partida começou quente entre as equipes, com chances perdidas logo nos primeiros segundos de jogo.

Mesmo atuando fora de casa, o Granada pressionou e contou com a falha da defesa adversária. Foi nessa pressão que, no primeiro minuto, Antonio Puertas teve a chance clara de abrir o marcador.

Ele recebeu de Soldado, cara a cara com Courtois, mas não aproveitou. Mandou por cima da meta do Real Madrid.

Aos 7 minutos, o time merengue tentou reagir com Rodrygo. O brasileiro recebeu de Benzema e finalizou, mas Rui Silva acabou impedindo o gol do Real.

Aos 36 minutos, Rodrygo acabou se lesionando após um contato com o defensor. Assim que caiu, o brasileiro levou a mão à coxa direita e pediu substituição. Asensio foi acionado.

Na segunda etapa, aos nove minutos, o Real quase abriu o placar em uma blitz incrível. Depois de mandar uma bola na trave com Asensio, o time merengue seguiu pressionando. Kroos finalizou e parou no goleiro Rui Silva. Asensio pegou o rebote e cruzou na medida para Valverde, mas o uruguaio também não conseguiu vencer o goleiro do Granada. Benzema ainda pegou a sobra, mas chutou por cima.

E o gol do Real Madrid saiu na jogada seguinte. Após cruzamento perfeito de Asensio, Casemiro deu uma de centroavante, testou para o chão e abriu o placar.

E o Granada tentou empatar assim que saiu a bola. Puertas pegou pela direita, cortou para o meio e chutou rasteiro. Courtois fez grande defesa e, em dois tempos, evitou o empate do adversário.

As equipes buscaram o gol até o fim e quem fez foi Benzema. No último minuto, o francês recebeu de Isco, carregou da direita para o meio e, de canhota, fez 2 a 0. Com a vitória, o Real Madrid chegou a 32 pontos e colou no Atlético de Madrid.

Real Madrid 2 x 0 Granada

GOLS: Casemiro e Benzema (Real Madrid)

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Mendy; Casemiro, Valverde (Isco) e Kroos; Vázquez (Vini Jr), Benzema e Rodrygo (Asensio)Técnico: Zinedine Zidane

GRANADA: Rui Silva; Foulquier (Quini), Vallejo, Duarte e Neva; Yan Eteki (Soro), Herrera e Milla; Puertas, Soldado (Molina) e Kenedy (Suárez). Técnico: Diego Martínez

O Real Madrid ganhou a sexta partida seguida na temporada

A última derrota veio no dia 1º de dezembro, para o Shakhtar, pela Champions League

Desde então a equipe venceu Sevilla, Monchengladbach, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, Eibar e Granada

Casemiro fez o gol quarto gol em 17 jogos na atual temporada

Com a derrota, o Granada quebrou a série invicta de cinco jogos na atual temporada

Benzema fez o 12º gol em 17 jogos na temporada

No Espanhol, são sete gols nos últimos sete jogos

Classificação

– Real Madrid: 2º, com 32 pontos

– Athletic Bilbao: 7º, com 21 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias pelo Campeonato Espanhol:

Quarta-feira, 30/12, às 17h30* – Elche x Real Madrid – LaLiga

Quarta-feira, 30/12, às 13h* – Granada x Valencia – LaLiga

*horário de Brasília