Casillas lembra ‘queda sem paraquedas’ dos galácticos do Real e repassa maiores defesas que fez

O ex-goleiro Iker Casillas disse que a montagem do elenco galáctico do Real Madrid no começo deste século foi o equivalente a uma queda sem paraquedas. O time que tinha Ronaldo, Figo, Beckham e Zidane, entre outras estrelas, não chegou a virar supermáquina esperada.

“Foi uma queda sem paraquedas. Foi como nos sentimos àquela época na terceira semana de março a meados de maio. Não era só uma questão de grandes nomes, era preciso ser um time e não tínhamos isso”, disse Casillas, em sua série documental “Colgar las ala” da Movistar+.

O grande elenco foi montando para que a equipe reinasse na Europa. Com todos os galácticos, o maior título foi o Mundial Interclubes de 2002, já com Ronaldo. Antes, até ocorreu a conquista da Champions League, mas foi ainda sem Ronaldo e Beckham no elenco.

Durante os seis anos de existência dos “galácticos”, o clube também faturou dois títulos de LaLiga (um sem Ronaldo e Beckham), duas Supercopas da Espanha (idem) e uma Supercopa da Europa (idem). Pouco para o que se imaginava.

A lembrança amarga de Casillas tem a ver também com os dias que antecederam a final da Copa do Rei contra o Zaragoza no final de 2004, que derrotou o Real por 3 a 2 e levou o título. Aquele vice ficou engasgado na garganta de todos.

“A era dos Galácticos representou outra dimensão: Ronaldo, Zidane, Figo… 40 fotógrafos atrás de Beckham cada vez que ele saía. Continuamos vencendo nove meses e parecia que tudo ia muito bem, claro, mas a derrota para o Zaragoza nos marcou”, disse o ex-goleiro.

Casillas também repassou as maiores defesas que fez na carreira, considerando as partidas contra a Itália (quartas de final da Eurocopa de 2008) e o Paraguai (Copa do Mundo de 2010) as mais importantes em termos de resultado.

“Eu tinha visto De Rossi perder um pênalti pela Roma contra o United, chutando bem alto para a direita do goleiro e é algo que ficou comigo; eu esperei isso e aí me atirei”, disse. “Já contra o Di Natale achei que poderia defender o quando fiz sabia que nossa vaga estava definida”.

Ao relembrar a defesa (para muitos uma das mais importantes) contra o paraguaio Cardozo reviveu um conselho que recebeu de Pepe Reina. “”Ele me disse que tinha jogado contra ele na Europa League pelo Liverpool e me avisou onde eu deveria ficar no gol quando ele chutasse”.