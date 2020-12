Casillas volta ao Real Madrid para trabalhar como dirigente

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira o retorno de Iker Casillas. O ex-goleiro vai trabalhar como adjunto do diretor geral da Fundação Real Madrid.

Em um comunicado oficial, o Real Madrid exaltou o ídolo: “Uma lenda, representa os valores do clube, e é o melhor goleiro da nossa história”.

Casillas vestiu as cores do clube merengue por 25 anos. Neste período, o espanhol participou de 19 conquistas. Em sua seleção, o ex-goleiro foi decisivo no título da Copa do Mundo de 2010.