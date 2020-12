Caso João Alberto Freitas: Justiça do Rio Grande do Sul recebe denúncia

A Juíza de Direito Cristiane Busatto Zardo, titular da 2ª Vara do Júri de Porto Alegre recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público no processo que apura a morte de João Alberto Freitas, no dia 19/11, no supermercado Carrefour, na Capital gaúcha.

Os indícios suficientes de autoria estão presentes, para os seis denunciados, nas filmagens, declarações de testemunhas, e até, pelas declarações de alguns dos denunciados colhidas na fase inquisitorial. As qualificadoras não podem ser afastadas nesta fase.

Denúncia

Para a magistrada, Paulo Francisco da Silva, Rafael Rezende e Kleiton Silva Santos respondem na qualidade de partícipes, o que significa, implicitamente, em participação de menor importância. Portanto, ela negou a prisão preventiva deles.

Os três réus denunciados por participação preenchem os requisitos subjetivos para responderem ao feito em liberdade.

Não têm qualquer antecedente criminal, possuem emprego e residência fixos. Não representam risco à instrução criminal e nem demonstram risco de se evadirem ao processo, ao menos, não até agora.

Eles devem manter endereços atualizados nos autos e não podem ter contato com as testemunhas, ou terão prisão preventiva decretada, de acordo com o despacho.

Coautoria

Com relação à ré Adriana Alves Dutra, a Juíza afirmou que ela tem atuação direta no fato, na medida em que, como fica claro nas imagens de vídeo juntadas ao processo, ela teria supervisionado toda a ação dos denunciados Magno e Giovane.

Ela teria auxiliado na contenção da vítima e acionado os demais denunciados via rádio. Para a magistrada, a ré também poderia ter cessado a ação dos coautores, mas, ao que tudo indica, não tomou esta atitude.

Para que não possa intimidar as testemunhas, o que, segundo a Juíza Cristiane Busatto Zardo, já teria sido demonstrado nas filmagens do fato, e já que é gerente do estabelecimento, foi convertida a prisão temporária em prisão preventiva.

Os argumentos são a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Porém, diante do quadro de doença nefrológica severa e crônica apresentado pela defesa de Adriana, com laudos e exames, de acordo com a magistrada, a prisão de Adriana Alves Dutra foi convertida em domiciliar.

Sobre o pedido de medidas cautelares apresentados pelas defesas de Magno Braz Borges e Giovane Gaspar da Silva, a Juíza afirmou serem inadequadas e insuficientes. Em razão disso, manteve a prisão dos dois.

Fonte: TJRS