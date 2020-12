Cassiano fica rico e faz Alberto se morder de inveja; saiba por quê · .

Uma reza forte de Veridiana (Laura Cardoso) vai abrir os caminhos de Cassiano (Henri Castelli) em Flor do Caribe. Após uma bênção da avó de Lino (José Henrique Ligabue), o aviador encontrará um veio cheio de turmalinas na antiga mina dos Albuquerque. Podre de rico, o pai de Samuca (Vitor Figueiredo) despertará a inveja de Alberto (Igor Rickli) na novela das seis.

Em uma maré de azar, o rapaz se machucará durante as escavações na jazida de tungstênio comprada por Duque (Jean Pierre Noher). O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) chegará a estourar um espumante para comemorar a derrota do rival, que precisará passar alguns dias de molho em casa.

De pernas para o ar, o piloto de avião receberá uma visita da mãe de Maria Adília (Inez Viana) nas cenas que serão exibidas no próximo dia 28. “Eu vou lhe passar uma pomadinha que vai sarar logo, logo”, explicará a anciã, que ainda pegará uma espada-de-são-jorge para benzer o galã de Henri Castelli.

“Minha Virgem Maria santíssima, traga de volta o vigor para que esse filho que está enfermo. Que o bem triunfe, que o mal se esvaia e que a justiça seja feita. Devolva para essas mãos a capacidade de encontrar o trabalho honrado, de lutar pela verdade”, pedirá a benzedeira interpretada por Laura Cardoso.

Graças às rezas, o irmão de Taís (Débora Nascimento) recobrará as forças para continuar a perfuração na mina. “Pode ser perigoso, meu filho. Você não deve ir para lá sozinho. Sempre é bom ter uma pessoa por perto”, reclamará Olívia (Bete Mendes). “Não seja por isso. Eu vou com ele. Se Cassiano cair, eu venho correndo aqui lhe avisar”, vai se oferecer Candinho (José Loreto).

Debaixo da terra, o personagem de José Loreto estranhará quando a cabra Ariana encrencar com uma rocha diferente. “Onde a senhorita pensa que vai? Tem mesmo? Tem certeza disso? Cassiano, vem aqui. A Ariana está teimando que aqui tem mais pedrinha brilhosa”, explicará o irmão de Dadá (Renata Roberta). “Como é que ela sabe?”, perguntará o aeronauta.

“Coisas de cabra”, responderá Candinho, enquanto o protagonista do folhetim de Walther Negrão resolverá quebrar o rochedo, por via das dúvidas. “Eu achei! Eu achei! A Ariana estava certa. A gente achou a turmalina paraíba”, comemorará o ex-militar, que irritará Alberto mais uma vez. O playboy acreditava que a mina estava completamente esgotada.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

