Cássio está consciente e lúcido, mas segue em observação em hospital após concussão

Na última segunda-feira (21), o Corinthians derrotou o Goiás, de virada, por 2 a 1 e conseguiu mais três pontos no Brasileirão. Com a vitória, o Timão chegou ao quinto jogo seguido sem derrota. No entanto, tem uma preocupação para a sequência do campeonato.

No segundo tempo, o goleiro Cássio se chocou com Vinicius, atacante do Goiás, e ficou caído sem se mexer dentro da área. O ídolo do Corinthians precisou ser substituído e saiu de ambulância.

Nesta terça-feira (22), o clube paulsita informou o boletim médico do jogador. Segundo a nota, Cássio encontra-se lúcido, mas ainda está em observação no hospital. Veja abaixo:

NOTA OFICIAL:

Olá. Bom dia!

O atleta Cássio segue em observação no hospital São Luiz, em plena consciência e lucidez.

Ele sofreu uma concussão na partida entre Corinthians e Goiás, mas não teve diagnosticado nenhum dano após exames detalhados de tomografia e ressonância magnética.

Ele segue sob acompanhamento dos médicos do Clube Joaquim Grava e Ivan Grava, e do neurologista Glauco Filellini e do especialista em coluna Paulo Santa Cruz.

Goleiro Cássio sendo atendido no gramado da Neo Química Arena na partida entre Corinthians e Goiás pelo Brasileirão Renato Gizzi/Photo Premium/Gazeta Press

Com a vitória, o Corinthians chegou aos 36 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Já o Goiás segue na lanterna, em 20º, com 20 pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Timão vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. A partida será realizada no Estádio Nilton Santos, no domingo (27), às 16h.