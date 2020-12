Cássio permanece sem treinar e desfalca o Corinthians contra o Botafogo

Depois de celebrarem o Natal com suas famílias, os jogadores do Corinthians treinaram no período da tarde desta sexta-feira no CT do Parque Ecológico. Na penúltima atividade antes do duelo com o Botafogo, que acontece neste domingo, às 16h, no Engenhão, Cássio não participou do treino novamente e será desfalque do jogo no Rio de Janeiro.

O goleiro sofreu um forte trauma na cabeça durante a partida contra o Goiás, sendo encaminhado para o hospital. Depois de ter alta na última quarta-feira, Cássio permanece em repouso em sua casa. Dessa forma, Walter será titular contra o Botafogo.

A primeira parte do treinamento desta sexta foi focada em cruzamentos e finalizações. Em seguida, Vagner Mancini definiu o time titular e os jogadores participaram de uma atividade tática.

Bruno Méndez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque certo para domingo. Com isso, Jemerson deve fazer sua estreia pelo Timão. Além disso, Cantillo, que retornou de lesão, disputa com Ramiro uma vaga como segundo volante na equipe.

Dessa forma, o Corinthians deve entrar em campo com: Walter; Fagner, Jemerson, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo), Gustavo Silva, Cazares, Otero e Jô.

Depois de 26 partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa a nona colocação, com 36 pontos somados, cinco a menos do que o Palmeiras, o primeiro dentro do G6.