Cássio recebe alta e está em repouso sob acompanhamento do Corinthians

Após passar por um susto na última segunda-feira, durante a vitória sobre o Goiás por 2 a 1, Cássio recebeu alta na manhã desta quarta-feira e já está em casa fazendo repouso sob o acompanhamento do departamento médico do Corinthians. Foram duas noites no Hospital São Luiz passando por exames por conta de uma concussão. Seu retorno aos gramados, porém, ainda é incerto.

O jogador não teve qualquer dano detectado na bateria de exames detalhados de tomografia e ressonância magnética à que foi submetido desde a noite de segunda. No entanto, ele ficou em observação na Unidade Morumbi da rede de hospitais seguindo protocolo médico, em virtude da concussão e da perda de consciência na hora do choque com o adversário.

Apesar de estar sem alterações após os exames, ainda não há previsão para o retorno aos treinamentos no CT Joaquim Grava. Por enquanto, Cássio ficará em repouso em sua casa sob os cuidados do departamento médico do Corinthians. Desta forma, ele não deve enfrentar o Botafogo neste domingo. Seu substituto será Walter, seu reserva imediato, e que já atuou contra o Goiás.

Na última terça-feira, Cássio publicou um vídeo falando sobre seu estado de saúde e agradecendo a todos que enviaram mensagens positivas nos últimos dias e que de alguma forma contribuíram com sua pronta recuperação do susto. Já na manhã desta quarta-feira, sua esposa postou o momento em que o goleiro recebe alta hospitalar e reencontra sua filha no corredor do hospital.

– Fala galera, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho, ontem (segunda) passamos por um momento de susto, mas graças a Deus estou bem, foi mais o susto mesmo… Agradecer a todo o departamento médico do Corinthians, a todas as pessoas que me ajudaram, que me trouxeram o mais rápido possível aqui para o hospital, mas hoje (terça) já me encontro bem. Fiz todos os exames, estou bem, não tive problema, espero o mais rápido possível estar de volta aos treinos, ao trabalho, para a minha vida normal, queria agradecer a todas as mensagens de carinho, de todas as pessoas, que de uma forma ou de outra tentaram deixar suas vibrações positivas, mensagens, orações… Meu muito obrigado, se Deus quiser, logo logo vou estar de volta e apto aos treinos. Grande abraço – declarou o arqueiro em vídeo.

O Corinthians enfrenta o Botafogo neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão-2020. Depois desse jogo, o Timão só volta a entrar em campo no dia 13 de janeiro, para enfrentar o Fluminense pela 29ª rodada. Atualmente, o Alvinegro ocupa a nona posição, com 36 pontos.