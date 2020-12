Cássio sofre choque na cabeça e deixa jogo do Corinthians de ambulância

Cássio se chocou com Vinícius, do Goiás, aos 35 minutos do segundo tempo da partida que terminou com a vitória do Corinthians, nesta segunda-feira.

O goleiro do Timão elevou o nível de preocupação de todos que estavam acompanhando o atendimento quando o médico do clube, Dr. Ivan Grava, solicitou, aos berros, que buscassem um colar cervical na ambulância que estava próxima ao campo.

Após cerca de cinco minutos, o camisa 12 foi retirado por meio de uma maca e levado até a ambulância, que levou Cássio para o hospital São Luiz, do Morumbi.

Por meio da assessoria de imprensa, o Corinthians explicou que Cássio estava consciente e acordado naquele momento, mas que seria submetido a avaliações mais detalhadas por precaução.

Walter assumiu o gol corintiano depois da saída de Cássio. Agora, o Corinthians só voltará a campo no domingo, quando enfrentará o Botafogo, no Rio.