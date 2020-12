Cássio volta a trabalhar no CT do Corinthians depois de ficar internado

Cássio voltou a aparecer no CT Joaquim Grava na tarde desta segunda-feira.

O goleiro do Corinthians sofreu uma concussão na partida contra o Goiás, dia 21, depois de chocar sua cabeça com um jogador adversário. O camisa 12 chegou a ficar internado na UTI do Hospital São Luiz do Morumbi por causa do acidente.

Cássio ainda não foi a campo e teve o retorno marcado por atividades no Lab R9, que fica dentro do CT.

O restante do elenco foi dividido por Vagner Mancini. Quem atuou por mais de 45 minutos fez o trabalho regenerativo. Os outros fizeram um treino coletivo em campo reduzido.

O Corinthians está embalado por três vitórias seguidas e seis jogos de invencibilidade, mas só volta a campo dia 13 de janeiro, quando enfrentará o Fluminense, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenco alvinegro receberá quatro dias de folga, que poderão ser aproveitadas entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro.