Catar é convidado pela Uefa para jogar as eliminatórias e ficará no grupo de Portugal

Representante da Confederação Asiática, a seleção do Catar, país sede do mundial de 2022, irá disputar as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo como convidada da UEFA.

A ideia é que, como o país já está classificado para o torneio, o torneio de seleções sirva como uma preparação maior para entrar em nível de competição na disputa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A equipe asiática ficará no grupo A, sorteado na última segunda-feira (7), com Portugal, Irlanda, Sérvia, Luxemburgo e Azerbaijão. Por ser um dos grupos com cinco times, a entrada do Catar não influenciaria na adição de novas rodadas.

Este não é o único torneio em outro continente que o Catar disputará. Em 2021, a equipe será uma das convidadas para disputa da Copa América, no Grupo B, com Colômbia, sede do torneio com a Argentina, Equador, Peru, Venezuela e Brasil.

Depois, o time nacional será selecionado para disputada da Copa Ouro, da Concacaf, que será disputada nos Estados Unidos, mas ainda não tem chaveamento definido.

Vale lembrar que, em 2019, o Catar se sagrou campeão da Copa da Ásia, disputada nos Emirados Árabes, derrotando o Japão na decisão por 3 a 1.