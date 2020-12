Cauã Reymond faz três testes de Covid-19 por semana e contracena com bola verde · .

Cauã Reymond tem passado por uma experiência totalmente diferente em sua carreira como ator da Globo. Ele está gravando atualmente cenas de Um Lugar ao Sol, novela das nove que substituirá Amor de Mãe a partir do ano que vem na emissora, e a pandemia tem proporcionado desafios à rotina de trabalho. O ator faz testes de Covid-19 constantemente e contracena com uma colega inusitada.

“Tô fazendo três exames por semana pra poder estar trabalhando. Estou trabalhando muito com tela azul, com chroma key, porque não estamos indo a muitas locações. Mas estou grato por estar trabalhando”, disse Reymond durante painel da Globo que aconteceu nesta sexta (4), durante a CCXP Worlds. Ele mesmo diz que já contraiu Covid-19, mas continua se cuidando.

Chroma key é o nome dado a fundos azuis ou verdes usados em estúdios. Na pós-produção, equipes de efeitos especiais podem projetar cenários diversos nestes planos de fundo coloridos, o que faz com que atores não precisem gravar em ambientes externos.

Na novela, Reymond interpreta os protagonistas –no plural mesmo, porque são dois homens gêmeos. Na história, eles foram separados após o nascimento. Um foi criado por uma família rica, e outro cresceu num orfanato; um é problemático e playboy, enquanto o outro é um rapaz humilde.

Para fazer estas duas versões de si mesmo, o ator tem lidado com uma nova tecnologia, que considera um tanto quanto estranha.

“Agora contraceno com uma bola verde. Tenho um dublê, mas contraceno com uma bola verde, converso com ela. Ao mesmo tempo em que a tecnologia trouxe muitas facilidades, ela também traz novos desafios, e um deles é contracenar com você mesmo e ouvir a voz do outro gêmeo que você gravou. Às vezes você trabalha com delay, trabalha com sua imaginação. Tô encarando esse desafio de forma bem humorada e curioso pra ver o resultado”, declarou.