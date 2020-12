Cavani é denunciado e pode ser suspenso por três jogos por postagem no Instagram

O atacante do Manchester United, Edinson Cavani, pode ser suspenso após ter sido acusado pela Federação Inglesa de Futebol por supostamente usar linguagem “ofensiva e imprópria” em sua página do Instagram.

O jogador de 33 anos repassou uma mensagem a um amigo depois de marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 em Southampton no domingo, 29 de novembro, na qual escreveu em espanhol, “gracias, negrito” – um termo que pode ser interpretado como racista no Reino Unido.

Embora seja amplamente usada como um termo carinhoso na América do Sul e no Caribe, a palavra é considerada na Inglaterra como portadora de conotações raciais, o que levou a FA a investigar a postagem de Cavani.

Se Cavani, que perdeu os últimos dois jogos do United devido a lesão, for considerado culpado, ele poderá pegar três jogos de gancho de acordo com as regras da FA.

Um comunicado divulgado pela FA na quinta-feira dizia: “Edinson Cavani foi acusado de má conduta por uma violação da Regra E33 da FA em relação a uma postagem na mídia social no domingo, 29 de novembro de 2020.

Alega-se que, ao contrário da Regra FA E3.1, um comentário postado na página Instagram do jogador do Manchester United FC foi insultuoso e / ou abusivo e / ou impróprio e / ou trouxe descrédito ao jogo.

“Alega-se ainda que o comentário constitui uma” Violação agravada “, que é definida na Regra FA E3.2, pois incluiu referência, expressa ou implícita, à cor e / ou raça e / ou origem étnica”.

O atacante tem até segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, para dar uma resposta à acusação. Posteriormente, Cavani deletou a postagem e pediu desculpas, enquanto o United divulgou seu próprio comunicado para defender o atacante.

Segundo apuração da ESPN, Cavani insistiu à FA que a palavra não é usada com intenções raciais ou depreciativas no Uruguai e que o amigo em questão usa o termo com seu próprio filho.

O United, por sua vez, argumentou que a palavra foi usada como um termo afetivo e que o contexto cultural é fundamental, mas fontes disseram à ESPN que não foi levado em consideração pela federação.

Um porta-voz do clube disse: “O Manchester United e todos os nossos jogadores estão totalmente comprometidos com a luta contra o racismo e continuaremos a trabalhar com a FA – junto com outros órgãos e organizações governamentais e por meio de nossas próprias campanhas – nesse sentido .

Notamos a decisão da FA de cobrar hoje de Edinson Cavani por sua resposta nas redes sociais à mensagem de parabéns de um amigo após o jogo com o Southampton.

Edinson e o clube deixaram claro que não havia nenhuma intenção maliciosa por trás da mensagem, que ele excluiu e se desculpou assim que foi informado de que ela poderia ter sido mal interpretada”.

O jogador e o clube vão agora considerar a acusação e responder à FA de acordo.”