Cavani é suspenso por 3 jogos e multado em R$ 709 mil por postagem de cunho racista em rede social

Edinson Cavani recebeu uma suspensão de três jogos e foi multado em 100 mil libras (R$ 709,1 mil na cotação atual), depois que optou por não contestar uma acusação relacionada a uma postagem em sua conta no Instagram.

O atacante do Manchester United interagiu a uma mensagem de um amigo depois de ter marcado duas vezes na vitória sobre o Southampton por 3 a 2, em 29 de novembro. Ele escreveu em espanhol “gracias, negrito” – um termo que pode ser interpretado como racista no Reino Unido.

Embora seja amplamente usada como um termo carinhoso na América do Sul e no Caribe, a palavra é considerada na Inglaterra, bem como em partes da comunidade afro-uruguaia, como carregando conotações raciais, o que fez a FA investigar a postagem de Cavani.

O uruguaio, que está inscrito em um programa de educação, vai perder jogos contra Aston Villa (Premier League), Manchester City (Copa da Liga Inglesa) e Watford (Copa da Inglaterra).

Fontes informaram à ESPN que o United pediu à FA para usar a multa para financiar projetos antirracismo.

“Conforme afirmou, Edinson Cavani não sabia que suas palavras poderiam ter sido mal interpretadas e pediu desculpas sinceras pela postagem e a todos os ofendidos”, disse o clube em um comunicado divulgado nesta quinta-feira.

“Apesar de acreditar honestamente que ele estava simplesmente enviando um carinhoso agradecimento em resposta a uma mensagem de congratulação de um amigo próximo, ele optou por não contestar acusação por respeito, e solidariedade com, a FA e a luta contra o racismo no futebol.”

“Embora esteja claro que o contexto e a intenção são fatores-chave, observamos que a Comissão Reguladora independente foi obrigada a impor uma suspensão mínima de três jogos”, diz a nota.



“O clube confia que a Comissão Reguladora independente deixará claro em suas razões por escrito que Edinson Cavani não é racista, nem houve qualquer intenção racista em relação a sua postagem.”

Um comunicado divulgado pela FA apontou: “Edinson Cavani foi suspenso por três jogos, multado em 100 mil libras e deve completar um programa presencial de educação, depois de admitir uma acusação por infringir a Regra E3 da FS em relação a uma postagem em rede social no domingo dia 29 de novembro de 2020”.

“Um comentário postado na página do Instagram do atacante do Manchester United foi insultuoso, abusivo, impróprio e trouxe descrédito ao jogo, contrariando a Regra E3.1 da FA. A postagem também constitui uma “violação agravada”, o que é definido na Regra E3.2 da FA, pois incluía referência, expressa ou implícita, a cor e/ou raça e/ou origem étnica.”

“Uma Comissão Reguladora independente foi apontada para decidir a sanção, e suas razões escritas serão publicadas oportunamente.”