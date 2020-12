Cavani revela por que escolheu o Manchester United e revela que disse ‘não’ a Juventus e Inter de Milão

Em entrevista ao site mondonapoli.it, o atacante Edinson Cavani revelou que, após deixar o Paris Saint-Germain ao término de seu contrato, recusou propostas de dois gigantes italianos: a Juventus e a Inter de Milão.

Na conversa, ele revelou também por que optou por acertar com o Manchester United, e contou que sua enorme identificação com o Napoli (rival de Juve e Inter) teve grande parcela de responsabilidade.

“Aos torcedores do Napoli, só posso dizer ‘obrigado’. Serei sempre grato a eles. E foi por esse motivo (identificação com o Napoli) que eu dise não a tantos clubes italianos, entre eles a Juventus, que me ligou bastante, e também a Inter. Eu não poderia fazer um gesto desse aos napolitanos”, afirmou.

“Quando penso em Nápoles, penso em alegria, porque sei o que fiz pelo clube e o que eles fizeram por mim. Continuam a me homenagear ainda hoje”, acrescentou.

Vale lembrar que, além do assédio dos gigantes da Serie A, Cavani chegou até a ser sondado por dois gigantes sul-americanos: o Grêmio e o Boca Juniors.

Cavani antes de jogo entre Manchester United e PSG, pela Champions EFE

Todavia, a proposta que mais o satisfez foi a do Manchester United, que o contratou até julho de 2021 – além disso, os Red Devils não possuem qualquer rivalidade com o Napoli, o que também foi algo que pesou na decisão.

Até o momento, ele soma 10 partidas pelos “Diabos Vermelhos”, com três gols marcados.

Pelo Napoli, o uruguaio jogou três temporadas, fazendo incríveis 104 gols em 138 partidas.

Ele também ganhou uma Copa da Itália, na temporada 2011/12, fazendo inclusive o 1º gol da vitória por 2 a 0 justamente sobre a Juventus.