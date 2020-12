Caviar anuncia PS5 com 20 kg de ouro por mais de US$ 900 mil

Enquanto muitos já estão aproveitando os gráficos do PlayStation 5, o preço do console de última geração o torna apenas um sonho, por enquanto, para outros. Agora, se dinheiro não é problema para você, a Caviar, empresa russa famosa por produzir eletrônicos de luxo, tem uma oferta que o tornará conhecido pela extravagância e exclusividade: que tal um dispositivo coberto com 20 kg de ouro por cerca de US$ 900 mil (ou R$ 4,7 milhões, em conversão direta)?

O valor oficial do artigo ainda não foi revelado oficialmente, mas o PS5 Golden Rock recebeu um tratamento especial em 18 quilates, tendo sido não somente revestido com o metal precioso, mas recebido, também, uma textura que concede a ele um visual semelhante a uma rocha. Aliás, basta ver a imagem abaixo para ter uma ideia do que estamos falando.

E aí, pronto para quebrar o porquinho?Fonte: Caviar

Não pense que o DualSense ficou de fora da personalização, já que o controle, em vez do touchpad convencional, recebeu uma camada extra semelhante à carcaça do console. A má notícia é que isso, aparentemente, inutiliza a função do componente – mas é bem difícil que proprietários se incomodem com um “detalhe” desses.

Touchpad? Pra quê?Fonte: Caviar

Inédito? Nem tanto!

Outra companhia que há alguns meses apresentou suas versões inéditas de PS5 foi a Truly Exquisite, com acessórios diferenciados para jogadores abastados. Apesar de mais simples e muito mais baratos, é possível escolher entre equipamentos de ouro clássico (24 quilates), ouro rosa (18 quilates) e platina (o mais caro), tudo pela bagatela de, no máximo, 8.299 euros (ou R$ 53,3 mil).

Versão mais modesta? Tem também!Fonte: Truly Exquisite

Por fim, não deixe de conferir o iPhone 12 exclusivo da Caviar, cujo valor pode chegar a US$ 54.780 (ou R$ 286,8 mil). Quem sabe seu 13º não dê conta de mais esse mimo?

Vai um mimo aí?Fonte: Caviar