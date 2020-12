Cazares e Otero querem cinco anos de contrato com o Corinthians

O Corinthians vai começar a negociar as renovações contratuais de Cazares e Otero em janeiro.

A Gazeta Esportiva apurou que há uma reunião marcada para o primeiro mês de 2021 entre Duílio Monteiro Alves e André Cury, empresário que representa os dois atletas.

Duílio tomará posse da presidência do clube no dia 4.

A princípio, a intenção de Cazares e Otero é firmar um novo contrato com validade de cinco anos, ou seja, até julho de 2026.

A diretoria alvinegra deve apresentar uma contraproposta e tudo também dependerá de acertos salarias e do pagamento de luvas.

A dupla de estrangeiros aceitou reduzir os ganhos mensais ao se transferir do Atlético-MG para o Corinthians. O combinado, desde o início, era que estes temas seriam debatidos e reavaliados no momento da renovação.

Cazares chegou ao Corinthians no fim de setembro com vínculo até o fim de junho de 2021.

A situação de Otero é diferente. Ele está emprestado ao Timão até a mesma data.

Ambos ficarão livres para negociar seus futuros com qualquer outra equipe, caso não haja acordo com o clube do Parque São Jorge.

O Corinthians tem a prioridade diante do mercado. Isso quer dizer que se chegar uma proposta melhor para os jogadores, a diretoria corintiana ainda terá a chance de, no mínimo, igualar a oferta para garantir a permanência deles.

Além da prioridade prevista nos documentos, o Timão também tem a preferência pessoal tanto do equatoriano quanto do venezuelano.

Por isso, apesar de toda cautela que circunda uma negociação, o clima é de otimismo, já que todas as partes têm a intenção declarada de chegar ao mesmo consenso.

Cazares e Otero se dizem felizes no Corinthians e avisaram que querem ficar. O clube também não espera perdê-los tão cedo.

A partir de janeiro, quando as conversas começarão, tudo isso será colocado à prova.

Com a camisa do Corinthians, Cazares atuou em 15 jogos, marcou um gol e distribuiu quatro assistências.

Otero fez 17 partidas, foi duas vezes às redes e deu um passe para gol.

Os dois são titulares do time de Vagner Mancini.