CBF ‘ignora’ Palmeiras na Liberta e agenda Dérbi em data de semifinal da competição

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) desmembrou quatro rodadas do Brasileirão para organizar os jogos a serem disputados em Dezembro e Janeiro, em dias que precedem e sucedem as festividades de Natal e Ano Novo. Com as mudanças, o Palmeiras viu o clássico contra o Corinthians ser agendado para o dia 06/01, data na qual será disputada a rodada de semifinal da Libertadores – competição na qual o Verdão segue vivo.

Depois de avançar às quartas da copa continental para encarar o Libertad, do Paraguai, o Palmeiras terá de fazer jogos a cada 3 dias durante todo o mês de Dezembro, incluindo duelos pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores. Se avançar na disputa pela América, forçará a entidade máxima do futebol nacional a mudar a data do Dérbi.

Caso a situação se concretize, haverá um remanejamento de datas, mas, de novo, o Palmeiras terá de conviver com atrasos na tabela. Tal qual o duelo de estreia do Verdão no Brasileirão, diante do Vasco – que ainda não foi realizado, o time de Abel Ferreira ficará com jogos a menos do que seus rivais na disputa pelo décimo primeiro título brasileiro.

Confira os jogos que tiveram datas alteradas:

Rodada 26

Internacional x Palmeiras – 19/12 (sábado) – 21hs – Beira-Rio – Premiere e TNT

Rodada 27

Palmeiras x Red Bull Bragantino – 27/12 (domingo) – 18h15 – Allianz Parque – Premiere

Rodada 28

Palmeiras x Corinthians – 06/01/21 (quarta-feira) – 21h30 – Allianz Parque – Globo e Premiere

Rodada 29

Sport x Palmeiras – 09/01/21 (sábado) – 19hs – Ilha do Retiro – Premiere