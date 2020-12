CBF libera Kaio Jorge para jogo de ida das quartas de final da Libertadores

O Santos terá um reforço importante no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Grêmio. O atacante Kaio Jorge foi liberado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para disputar a partida desta quarta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Convocado para a Seleção sub-20, o camisa 9 tinha apresentação prevista para esta segunda-feira, dia 7 de dezembro. No entanto, depois de uma conversa entre o presidente do Peixe, Orlando Rollo, e o presidente da CBF, Rogério Caboclo, ficou acertado que o jogador se apresentará na quinta-feira (10).

Por outro lado, Kaio Jorge será desfalque no jogo de domingo (13) contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e no confronto de volta do torneio continental, marcado para a quarta-feira da outra semana, dia 16, na Vila Belmiro.

O atacante foi chamado por André Jardine para a disputa de um torneio quadrangular com Chile, Bolívia e Peru, na Granja Comary. A competição será realizada entre os dias 12 e 18 de dezembro e servirá como a preparação final para o Torneio Sul-Americano 2021.

Na entrevista coletiva após o clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado em 2 a 2, o técnico Cuca pediu sensibilidade à CBF em relação à convocação de Kaio Jorge e ressaltou a necessidade de contar com o atleta de 18 anos nos próximos compromissos do Santos.