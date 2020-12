CBF marca duelo entre Palmeiras e Vasco para semana da final da Libertadores

A CBF definiu nesta sexta-feira a data para o duelo entre Palmeiras e Vasco, partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado para o dia 27 de janeiro, às 21h30 (Brasília) no Allianz Parque.

A data cai na mesma semana da final da Libertadores, marcada para o sábado, dia 30 de janeiro. A decisão acontece em jogo único no Maracanã, Rio de Janeiro.

Vivendo bom momento desde a chegada de Abel Ferreira, o Alviverde está vivo na disputa pelo título das duas competições. A equipe avançou às quartas de final da Libertadores após goleada por 8 a 1 no agregado sobre o Delfín, e ocupa o 5º lugar do Brasileiro com 37 pontos, sete a menos que o líder São Paulo.

Já o Vasco tem foco apenas no Brasileiro, após eliminação nesta quinta-feira para o Defensa y Justicia na Copa Sul-Americana.

O duelo entre Palmeiras e Vasco foi adiado em agosto por conta da final do Campeonato Paulista, que acontecia no mesmo fim de semana da 1ª rodada do torneio nacional. O Verdão ficou com o título ao bater o Corinthians nos pênaltis.

As equipes já se enfrentaram pela abertura do returno, com vitória palmeirense em São Januário por 1 a 0.