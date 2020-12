CBF remarca Dérbi e Palmeiras terá ‘folga’ antes da semi da Libertadores

A CBF alterou a data de Palmeiras e Corinthians para 18 de janeiro, uma segunda-feira às 19h no Allianz Parque. Inicialmente marcada para 6 de janeiro, a partida precisou ser remarcada por conta da participação do Alviverde na Copa Libertadores.

>> Veja a classificação da Libertadores e faça simulação

Isso porque o primeiro duelo diante do River Plate está marcado para 5 de janeiro, terça-feira às 21h30 na Argentina. A mudança fará com que o Palmeiras tenha uma ‘folga’ no calendário, uma vez que o segundo jogo contra o América-MG, pela semi da Copa do Brasil acontece dia 30 de dezembro.

>> Opções não faltam! Confira o Top 5 por posição para a 26ª rodada no Cartola

Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Verdão ficará com dois jogos de atraso em relação aos demais clubes, já que o compromisso diante do Vasco, ainda pela primeira rodada, acontece somente em 27 de janeiro.

Na disputa de três competições, o calendário verde ficará apertado caso avance até a decisão dos torneios continental e nacional. A temporada de 2020 acaba somente no final de fevereiro de 2021.