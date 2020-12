Ceia da pandemia faz panelas dos cozinheiros da TV se esvaziarem · .

A véspera de Natal costuma ter mesas abarrotadas, mas a pandemia de coronavírus (Covid-19) obrigou alguns dos cozinheiros mais conhecidos da TV a mexerem em suas panelas. Além de cardápios menores para famílias que não poderão se reunir, alguns chefs também vão esvaziar as caçarolas por um bom motivo –dividir o pão em uma das piores crises sanitárias em um século.

A frente do Cozinha Prática, do GNT, Rita Lobo pensou em pratos para até quatro pessoas de olho em quem vai passar as festas de fim de ano “só com os de casa”. Ela sabe que há uma “turma que ignora a pandemia”, mas o seu foco é unicamente para a parcela de brasileiros que vão respeitar as medidas de isolamento e apostar em videoconferências festivas.

Edu Guedes, que apresenta o The Chef na Band, vai ter essa experiência em dividir os quitutes natalinos com quem está do outro lado de uma tela. Ele assina a ceia do especial Feliz Natal nesta quinta (24), mas apenas Cátia Fonseca provará de seu tempero no palco –José Luiz Datena, Mariana Godoy, Neto e Larissa Erthal participarão por videochamada.

Claude Troisgros manteve o distanciamento social na medida do possível para se juntar ao sous-chef Batista Barbosa nos dois episódios do Que Marravilha Especial Sem Fome. Os dois prepararam refeições para famílias do Rio de Janeiro atendidas pela campanha Natal Sem Fome, realizada pela ONG Ação da Cidadania.

“Foi um ano desafiador que, por outro lado, fez a gente olhar com mais atenção para quem está precisando de ajuda e exercitar mais a solidariedade”, afirma o chef, que agora acompanha as reprises do programa no GNT ou nas plataformas de streaming das operadoras de TV paga.

Até mesmo as tradicionais brigas das festividades de final de ano, a exemplo das tias que disputam o estômago e o afeto dos convidados nas comemorações mais numerosas, vão ter a sua vez na próxima terça (29) com o MasterChef – A Grande Final.

A atração mudou de formato por conta da pandemia com disputas que se resolviam a cada episódio da temporada. Os vencedores vão se encontrar para um “tira-teima” com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin –que vão deixar de lado o espírito natalino do especial beneficente do dia 23.