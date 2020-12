Celso Barros cutuca Thiago Silva por defender Marcão pela ‘amizade’

O Fluminense não vive seu melhor momento dentro de campo, com uma sequência sem vitórias depois da chegada do técnico Marcão, substituto de Odair Hellmann. E os resultados vêm causando uma instabilidade, também, fora das quatro linhas.

Nesta quarta-feira (30), o vice-presidente do clube, Celso Barros, rebateu o zagueiro Thiago Silva, ídolo tricolor, sobre sua defesa ao trabalho do comandante, afirmando que o que fala é por conta da amizade entre os dois.

“E por último saudar o Thiago Silva, que em relação ao nosso Marcão, reafirmou que o que vale é a amizade. Muito nobre da sua parte, querido amigo”, escreveu.

Na última semana, após publicação de Celso criticando Marcão, o titular do Chelsea disse que o dirigente deveria ser grato ao treinador por conta da campanha conquistada na reta final de 2019.

“Você deveria agradecer ao Marcão pela permanência do Fluminense na primeira divisão. E dar créditos para que ele possa desenvolver o seu trabalho”, afirmou o defensor dos Blues.

Thiago Silva comemora após marcar para o Fluminense sobre o Boca Juniors Getty Images

Por conta de desavenças com o presidente Mário Bittencourt, Celso Barros foi afastado do cargo de vice no final de 2019, mas tem feito críticas à gestão em suas redes sociais.

Após a saída de Odair, chegou a falar que somente ‘os amigos do Rei’ eram escolhidos para desempenhar cargos dentro do clube.