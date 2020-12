Celta de Coudet vence Athletic Bilbao e deixa a zona de rebaixamento do Espanhol

O Celta visitou o Athletic Bilbao nesta sexta-feira e conquistou vitória importante por 2 a 0, pela abertura da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o triunfo, a equipe comandada pelo ex-técnico do Internacional Eduardo Coudet deixa a zona de rebaixamento do torneio após início fraco.

Os dois gols da vitória saíram já na segunda etapa. Aos 15 minutos, cruzamento da direita em direção à segunda trave, Santi Mina desviou e ajeitou para Mallo empurrar para as redes. Aos 32, Simon, goleiro do Athletic, errou na saída de bola e Aspas teve o gol livre para decretar o resultado. 2 a 0 para os galegos.

Com a vitória, o Celta sobe momentaneamente quatro posições na tabela e chega ao 12º lugar com 13 pontos, três a mais que o Valladolid, que agora abre a zona de rebaixamento. É a segunda vitória seguida da equipe com Coudet. Já o Athletic Bilbao estacionou nos mesmos 13 pontos, na 9ª colocação, e pode perder posições.