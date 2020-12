Celta goleia Cádiz e mantém boa fase no Espanhol sob o comando de Coudet

A boa fase do Celta de Vigo no Campeonato Espanhol continua. Nesta segunda-feira, a equipe do técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional, goleou o Cádiz por 4 a 0, em casa, pela 13ª rodada da competição e alcançou sua terceira vitória consecutiva.

O grande nome da partida foi Iago Aspas, que participou diretamente de três gols. O atacante deu a assistência para Nolito abrir o placar aos seis minutos, converteu pênalti aos 31 e ajeitou a bola para Fran Beltrán marcar de fora da área aos 43. Antes do intervalo, ainda deu tempo de Brais Méndez decretar a goleada.

Com o resultado, o Celta de Vigo vai dormir na oitava colocação do Campeonato Espanhol, com 16 pontos. Sob o comando de Eduardo Coudet, a equipe venceu os três jogos que disputou, marcou nove gols e sofreu apenas um. Já o Cádiz permanece na sétima posição, com 18 pontos.

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para a primeira rodada da Copa do Rei. Enquanto o Celta de Vigo visita o Llanera, na quinta-feira, o Cádiz encara o Ribadumia, no mesmo dia.