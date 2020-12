Ceni admite Flamengo abaixo do esperado, mas ainda confia no título do Brasileiro: ‘Com certeza absoluta’

Neste sábado (26), o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu a chance de diminuir ainda mais a distância de pontos para o São Paulo, ainda líder isolado da competição. O Rubro-Negro até chegou a ter boa chance de abrir o placar, com Pedro, de pênalti, mas o atacante desperdiçou.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni admitiu o Flamengo abaixo do esperado no Castelão.

“Hoje não tivemos uma produção normal. Homens de frente bem marcados e oportunidades claras que tivemos não conseguimos concluir. Infelizmente hoje a bola não entrou”, disse Ceni, em coletiva.

Mesmo cinco pontos atrás do São Paulo, líder da competição, Ceni ainda crê que o Flamengo pode vencer o título do Brasileirão.

“Com certeza absoluta, senão não estaria aqui. Pra trabalhar no Flamengo você não consegue sem pensar em ser campeão. Independente da diferença de pontos que acabe essa rodada, é possível fazer ela diminuir e chegar na última rodada brigando por título”.