Ceni pede a renovação de Pepê no Flamengo

O Flamengo vem buscando manter seu elenco para a próxima temporada. Tanto que o clube negocia a manutenção do goleiro Diego Alves.

Só que outro jogador com contrato até o fim do ano agradou o técnico Rogério Ceni. O meia Pepê entrou na partida contra o Santos e foi elogiado pelo treinador.

Ao saber da situação contratual de Pepê, Ceni foi enfático.

“O Pepê eu não conhecia. O contrato dele acaba no dia 31, se a diretoria achar interessante, eu acho interessante a continuidade dele”, disse.

No entanto, a tendência é a de que Pepê deixe o Flamengo. O jogador de 22 anos é cria das categorias do clube, mas não teve muitas oportunidades.

Botafogo na jogada

Pepê esteve perto de acertar com o Botafogo há pouco tempo. No entanto, a diretoria rubro-negra barrou o negócio.

O nome do meia agrada dos alvinegros. Por isso, Pepê pode surgir em General Severiano a partir de janeiro.

O gerente de futebol do Botafogo, Túlio Lustosa, gosta do atleta e tentou levá-lo ao Goiás no início da temporada.